В Древнем Египте мумии создавали не для сохранения тел: ученые называют другую причину

Ученые раскрывают секреты мумификации и развенчивают давнее заблуждение.

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Долгое время считалось, что в Древнем Египте тела мертвых превращали в мумии, чтобы их сохранить. Но, оказывается это утверждение в корне неверно, пишет Live Science.

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Кэмпбелл Прайс из Манчестерского университета, Великобритания, развенчивает давний миф о том, что древние египтяне превращали тела умерших в мумии ради их сохранения. Он считает, что эта сложная техника захоронения на самом деле была способом превратить умершего человека в приближенное к богам существо и сделать его также божественным.

По словам Прайса, заблуждение о процессе мумификации существовало очень долго и появилось оно еще в 19 веке.

"Тогда археологи, которые исследовали египетские мумии ошибочно определили, что древние египтяне сохраняли своих мертвецов так же, как сохраняют рыбу. Их аргументы были основаны на том, что во время этих процессов использовали один и тот же ингредиент: соль. Если рыбу сохраняют, чтобы ее съесть в будущем, то ученые тогда предположили, что подобное делают и с телами умерших, но не для того чтобы их съесть, конечно, а для того, чтобы они долго хранились", — говорит Прайс.

Фото: Live Science

Но соленое вещество, которое использовали в Древнем Египте отличалось от соли для хранения рыбы. Это вещество известное как натрон, является природным минералом, состоящим из смеси карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия, и оно было ключевым ингредиентом во время мумификации. По словам Прайса, натрон даже наносили на статуи богов в древних храмах.

По словам ученого, еще одним элементом, который ассоциируется с египетскими мумиями, являются благовония, которые также служили подарками для богов.

"Когда в храме использовали благовония, или же во время мумификации, то это делало пространство вокруг божественным. Также, когда благовония наносили на тело умершего в этот процесс вкладывали тот же смысл. Тело становилось ближе к богам по своей природе. И речь не идет о сохранении мертвеца в первозданном виде", — говорит Прайс.

С другой стороны, археологи 19 века, как и древние египтяне, считали, что умершему в загробной жизни понадобится его тело. Это еще больше подтверждало ошибочную теорию. Ученых тогда не смутил тот факт, что из тел перед мумификацией извлекали все органы, то есть тело по сути не оставалось в целости. Я думаю, что на самом деле этот процесс имел более глубокий смысл. Здесь речь шла о преобразовании умершего в божественную статую", — говорит Прайс.

Как уже писал Фокус, в Египте археологи обнаружили пирамиду неизвестной царицы Нейт.

Также Фокус писал о новых артефактах, которые удалось обнаружить египтологам во время раскопок.