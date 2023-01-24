Похож на инопланетянина. Почему Гуманоид Атакамы вызывает столько споров ученых
Уже точно известно, что эта мумия девочки имеет земное происхождение.
Гуманоид из Атакамы продолжает вызывать споры среди ученых вот уже много лет. Мумифицированный скелет девочки высотой всего в 15 см, обнаружили еще в 2003 году в заброшенном поселении в пустыне Атакама в Чили. Поэтому эта мумия получила такое название. Кроме необычайно низкого роста, мумия имеет очень вытянутый череп, большие глазницы, а самое главное в теле этого гуманоида обнаружено 20 ребер, вместо обычных для человека 24-х, пишет IFLScience.
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Кто такой Гуманоид Атакамы?
Впервые мумифицированный скелет похожего на инопланетянина существа обнаружил один из чилийских искателей древних артефактов еще в 2003 году в пустыне Атакама. Эта человекоподобная мумия, которая хорошо сохранилась, получила название Гуманоид Атакамы или просто Ата.
После того, как история приобрела известность, многие люди стали утверждать, что это скелет инопланетного существа. В 2013 году известный американский популяризатор идей о существовании НЛО и инопланетян Стивен Грир заявил, что этот скелет принадлежит внеземному существу и ему уже 1000 лет. Также Грир утверждал, что данная находка подтверждает тот факт, что инопланетяне контактировали с древними цивилизациями Земли.
Именно благодаря Гриру внимание ученого сообщества было приковано к исследованию этой необычной мумии. В 2018 году был проведен полный генетический анализ останков необычного 15-сантиметрового существа с вытянутым черепом и с меньшим, чем нужно, количеством ребер. Ученые вынесли свой вердикт: это никакой не инопланетянин, а мумия недоношенной девочки, то есть человека. Точный возраст недоношенного плода установить не удалось, но ученые решили, что мумии где-то 500 лет.
Также анализ ДНК показал, что у плода есть 7 генов, которые связаны с неправильным развитием или мутацией, костей тела и черепа. Также эти мутации привели к преждевременному старению костей и к карликовости, что объясняет очень маленький рост. Эти же мутации привели к изменениям числа ребер и вытянутому черепу.
Но не все ученые согласись с этими выводами. Некоторые исследователи заявили, что что генетические мутации здесь ни при чем, и скорее всего удлиненный череп был результатом осложнения во время беременности или родов или появился в результате процесса мумификации тела. Другие ученые заявили, что обнаруженные мутации не связаны с данными патологиями скелета, по крайней мере они не могли так сильно на него повлиять в столь раннем периоде развития ребенка.
На сегодняшний день все сходятся во мнении, что это точно человеческий ребенок, но как именно с ним произошли такие изменения, все еще на это счет существует много версий.
Как обнаружили Гуманоида Атакамы?
История обнаружения необычной мумии также имеет свои особенности, и это объясняет почему изучение этих останков является спорным вопросом. Согласно общепринятой версии, охотник за древними артефактами Оскар Муньос обнаружил завернутую в белую ткань внутри кожаного мешочка мумию в заброшенном чилийском городке Ла-Нория.
Через несколько лет Гуманоид Атакамы попал в частные руки одного из жителей Барселоны, Испания. Чилийский совет по национальным памятникам заявил, что эти останки были незаконно эксгумированы и контрабандой вывезены из страны. Поэтому многие ученые сомневались в этичности генетических исследований скелета, не в последнюю очередь потому, что он мог иметь незаконный след в своей истории.
Пустыня Атакама
Пустыня Атакама, которая находится в Чили, стране в Южной Америке, является самой засушливой пустыней в мире. Условия в этом скалистом ландшафте настолько суровы, что ученые использовали его для имитации полетов на Марс.
При этом в пустыне иногда находят мумифицированные человеческие останки. Сильная жара и недостаток влаги превращают тело в мумию естественным образом. Но с другой стороны, представители древней культуры Чинчорро специально оставляли тела в пустыне, чтобы они превратились в мумии. Правда перед этим извлекались органы и мозг человека.
Фокус уже писал о том, как происходил процесс мумификации тел в Древнем Египте.
Также Фокус писал о том, что ученые считают, что мумии в Древнем Египте создавали не для того, чтобы сохранить тела умерших, а по другой причине.