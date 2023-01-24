Похож на инопланетянина. Почему Гуманоид Атакамы вызывает столько споров ученых

Уже точно известно, что эта мумия девочки имеет земное происхождение.

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Гуманоид из Атакамы продолжает вызывать споры среди ученых вот уже много лет. Мумифицированный скелет девочки высотой всего в 15 см, обнаружили еще в 2003 году в заброшенном поселении в пустыне Атакама в Чили. Поэтому эта мумия получила такое название. Кроме необычайно низкого роста, мумия имеет очень вытянутый череп, большие глазницы, а самое главное в теле этого гуманоида обнаружено 20 ребер, вместо обычных для человека 24-х, пишет IFLScience.

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Кто такой Гуманоид Атакамы?

Впервые мумифицированный скелет похожего на инопланетянина существа обнаружил один из чилийских искателей древних артефактов еще в 2003 году в пустыне Атакама. Эта человекоподобная мумия, которая хорошо сохранилась, получила название Гуманоид Атакамы или просто Ата.

После того, как история приобрела известность, многие люди стали утверждать, что это скелет инопланетного существа. В 2013 году известный американский популяризатор идей о существовании НЛО и инопланетян Стивен Грир заявил, что этот скелет принадлежит внеземному существу и ему уже 1000 лет. Также Грир утверждал, что данная находка подтверждает тот факт, что инопланетяне контактировали с древними цивилизациями Земли.

[ + – ] Гуманоид из Атакамы продолжает вызывать споры среди ученых вот уже много лет. Мумифицированный скелет девочки высотой всего в 15 см, обнаружили еще в 2003 году в заброшенном поселении в пустыне Атакама в Чили Фото: IFLS

Именно благодаря Гриру внимание ученого сообщества было приковано к исследованию этой необычной мумии. В 2018 году был проведен полный генетический анализ останков необычного 15-сантиметрового существа с вытянутым черепом и с меньшим, чем нужно, количеством ребер. Ученые вынесли свой вердикт: это никакой не инопланетянин, а мумия недоношенной девочки, то есть человека. Точный возраст недоношенного плода установить не удалось, но ученые решили, что мумии где-то 500 лет.

Также анализ ДНК показал, что у плода есть 7 генов, которые связаны с неправильным развитием или мутацией, костей тела и черепа. Также эти мутации привели к преждевременному старению костей и к карликовости, что объясняет очень маленький рост. Эти же мутации привели к изменениям числа ребер и вытянутому черепу.

Но не все ученые согласись с этими выводами. Некоторые исследователи заявили, что что генетические мутации здесь ни при чем, и скорее всего удлиненный череп был результатом осложнения во время беременности или родов или появился в результате процесса мумификации тела. Другие ученые заявили, что обнаруженные мутации не связаны с данными патологиями скелета, по крайней мере они не могли так сильно на него повлиять в столь раннем периоде развития ребенка.

На сегодняшний день все сходятся во мнении, что это точно человеческий ребенок, но как именно с ним произошли такие изменения, все еще на это счет существует много версий.

[ + – ] На сегодняшний день все сходятся во мнении, что это точно человеческий ребенок, но как именно с ним произошли такие изменения, все еще на это счет существует много версий Фото: Wikipedia

Как обнаружили Гуманоида Атакамы?

История обнаружения необычной мумии также имеет свои особенности, и это объясняет почему изучение этих останков является спорным вопросом. Согласно общепринятой версии, охотник за древними артефактами Оскар Муньос обнаружил завернутую в белую ткань внутри кожаного мешочка мумию в заброшенном чилийском городке Ла-Нория.

Через несколько лет Гуманоид Атакамы попал в частные руки одного из жителей Барселоны, Испания. Чилийский совет по национальным памятникам заявил, что эти останки были незаконно эксгумированы и контрабандой вывезены из страны. Поэтому многие ученые сомневались в этичности генетических исследований скелета, не в последнюю очередь потому, что он мог иметь незаконный след в своей истории.

Пустыня Атакама

Пустыня Атакама, которая находится в Чили, стране в Южной Америке, является самой засушливой пустыней в мире. Условия в этом скалистом ландшафте настолько суровы, что ученые использовали его для имитации полетов на Марс.

При этом в пустыне иногда находят мумифицированные человеческие останки. Сильная жара и недостаток влаги превращают тело в мумию естественным образом. Но с другой стороны, представители древней культуры Чинчорро специально оставляли тела в пустыне, чтобы они превратились в мумии. Правда перед этим извлекались органы и мозг человека.

Фокус уже писал о том, как происходил процесс мумификации тел в Древнем Египте.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что мумии в Древнем Египте создавали не для того, чтобы сохранить тела умерших, а по другой причине.