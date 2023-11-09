Спроба №2. У Конгресі Мексики показали трупи "інопланетян": нові докази (фото)

У Конгресі Мексики відбулися другі слухання у справі про дві "нелюдські" мумії, знайдені в Перу.

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Уфологи знову показали в Конгресі Мексики трупи двох "справжніх інопланетян" із новими доказами того, що вони справді справжні. Стверджується, що ці муміфіковані тіла належали "не людям" із гібридною ДНК, пише Daily Mail.

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У Конгресі Мексики відбулися другі слухання у справі про дві нелюдські мумії, знайдені в Перу, яким, як стверджували раніше, 1000 років. Уфолог Хайме Мауссан привів із собою на слухання вчених, які заявили, що ці трупи належать справжнім живим істотам.

У вересні Мауссан уже представляв у Конгресі тіла двох дивних гуманоїдних істот зростом 1 метр, які мають дуже худі тіла, сіру шкіру, великі голови та три пальці на руках і ногах.

У вересні Мауссан уже представляв у Конгресі тіла двох дивних гуманоїдних істот зростом 1 метр Фото: Daily Mail

Тепер уфолог і експерти, які вивчали трупи "нелюдських істот", показали депутатам результати нового дослідження, і, за їхніми словами, вони доводять те, що ці трупи не є підробкою. Експерти заявили, що ДНК цих істот є гібридною, тому з'явилося припущення, що вони є нащадками людини. Експерти заявили, що це більш розвинена версія людини.

З іншого боку, Мауссан і команда експертів заявили, що ці тіла не інопланетного походження і метою їхнього дослідження було довести, що вони справжні. Водночас такі гібридні істоти можуть бути свідченням існування інопланетян, сказав Мауссан.

Мауссан і команда експертів заявили, що ці тіла не інопланетного походження і метою їхнього дослідження було довести, що вони справжні Фото: Daily Mail

Дослідники заявили, що не було абсолютно ніякого людського втручання у фізичне та біологічне формування цих істот, і водночас вони, найімовірніше, мають земне походження.

Хоча Мауссан твердо відстоював свої докази того, що дві мумії дивних істот справжні, презентація зазнала критики з боку багатьох експертів, які знову назвали це містифікацією.

Хоча Мауссан твердо відстоював свої докази того, що дві мумії дивних істот справжні, презентація зазнала критики з боку багатьох експертів, які знову назвали це містифікацією Фото: Daily Mail

Минулого разу під час представлення "інопланетян" у Конгресі Мексики Мауссан заявив, що ці мумії не є частиною земної еволюції, а також що їх знайшли не на місці аварії НЛО.

За його словами, це були розумні істоти, і вони жили поруч із людьми в далекому минулому. Але історія їхнього походження залишається загадкою.

Фокус уже писав про те, чи варто чекати на вторгнення інопланетян найближчим часом і які докази знайшли вчені. Дослідники підбили підсумки того, що нам відомо про існування інопланетного життя і які докази вдалося знайти до цього моменту.

Також Фокус писав про те, що в пошуках сигналу від потенційних інопланетян учені вперше провели прослуховування космосу на низьких частотах. Для цього було використано величезний радіотелескоп.