Чи варто чекати вторгнення інопланетян найближчим часом: які докази знайшли вчені

Дослідники підбили підсумки того, що нам відомо про існування інопланетного життя і які докази вдалося знайти до цього моменту.

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Століттями люди цікавляться, чи самотні ми у Всесвіті, а з урахуванням того, що потенційно населені планети, дивні космічні сигнали та чутки про НЛО все частіше на слуху, може здатися, що людство перебуває на порозі великого позаземного відкриття, пише Live Science.

Однак які реальні наукові докази існування інопланетного життя вдалося знайти людству до цього моменту? Реальність виявилася вельми витверезливою. За словами астрофізика і планетолога з Массачусетського технологічного інституту, професора Сари Сігер, "на цей час доказів просто немає".

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Дослідниця стверджує, що до цього моменту не існує жодних доказів присутності інопланетян у розсекречених відеороликах НЛО, понівечених коровах і травмах, у яких звинувачують прибульців. Ба більше, наразі таких доказів немає і в офіційних академічних дослідженнях.

Цю ідею підтримує і професор астрофізики та екзопланетної науки в Кембридзькому університеті Нікку Мадхусудхан. За його словами, наразі просто не існує "чітких доказів існування інопланетного життя". Утім, не все так погано.

Вчені також зазначають, що є вагома причина сподіватися, що зрештою докази все ж таки будуть виявлені, навіть якщо інопланетні істоти не нададуть їх особисто. За словами Мадхусудхана, всюди існують натяки й докази існування "придатних для життя умов". Простими словами, насправді є ознаки того, що деякі інші планети й місяці можуть бути населені, проте вченим поки що не вдалося знайти доказів життя в цих місцях.

Передбачається, що лише в нашій галактиці можуть бути сотні мільйонів населених планет. Дослідники вважають, що планети здатні прийняти життя, за умови, що вона перебуває в так званій населеній зоні. Простими словами, на відстані зірки, де на поверхні кам'янистої погоди може бути рідка вода, що відіграє ключову роль для життя на Землі.

Утім, учені вважають, що планети та супутники за межами населеної зони зовсім не обов'язково непридатні для життя. Наприклад, супутник Юпітера Європа перебуває за межами населеної зони Сонця, проте під його "крижаною кіркою" захований цілий солоний океан, який може бути місцем проживання життя.

Століттями вчені шукають ознаки існування життя всередині та за межами нашої сонячної системи. Наприклад, у жовтні 2023 року Мадхусудхан очолив дослідження, в якому було виявлено натяки на наявність океану на планеті K2-18 b, розташованій на відстані понад 100 світлових хвиль від нас. Дані команди також вказують на наявність речовини, яка, як відомо, на Землі виробляється лише життям.

Однак автори дослідження зазначають, що поки що результати вельми попередні — вчені досі не знають, чи справді речовина присутня на таких рівнях, які відображаються в даних. Передбачається, що результати цього дослідження стануть предметом подальшого вивчення та пошуків інопланетного життя. Утім, існує ймовірність, що надалі вони будуть спростовані.

Мадхусудхан також заявив про те, що не здивується, якщо в найближчі 10 років ученим вдасться виявити докази існування позаземного мікробного життя. Він також підкреслив, що був би вельми здивований, якби у всьому Всесвіті не знайшлося іншого життя.

Водночас Сігер вважає, що нам вдасться підтвердити існування інопланетного життя лише за допомогою місій з повернення зразків — потрібен збір зразків з інших планет і Місяців, їхнє доставлення на Землю та подальші вивчення. Сігер також заявила про впевненість, що вчені зможуть виявити більше ознак води й океанів, що вказують на населеність, а також газів, які наука пов'язує з життям. Однак розвитку наших технологій все ще недостатньо, щоб ми могли отримати зразки, а тому пошуки інопланетного життя продовжаться.

Раніше Фокус писав про те, що новий аналіз 60-метрової "тарілки" над Андами, показав, що це справжній НЛО.