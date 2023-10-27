Радіосигнал від інопланетян. Учені вперше слухали космос на низьких частотах: який результат

Науковці використали величезний радіотелескоп для першого в історії прослуховування космосу на мегагерцевих радіочастотах.

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У межах проєкту Breakthrough Listen, як сказано в дослідженні, опублікованому в The Astronomical Journal, учені вперше шукали радіосигнали від потенційних інопланетян на низьких частотах. Їм вдалося прослухати понад 1,6 млн зоряних систем, пише Space.

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Традиційно вчені, які шукають сигнали від позаземного розуму, фокусують свої пошуки за допомогою радіотелескопів на частотах вище 1 гігагерца. Астрономи уникають у такому разі нижчих частот через те, що атмосфера Землі додає занадто багато шуму в отримані дані.

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Але величезний радіотелескоп LOFAR спеціально створений для проведення радіоастрономічних досліджень саме на низьких частотах. Цей радіотелескоп, який працює вже 13 років, складається з десятків тисяч антен, сконцентрованих у різних країнах Європи. Основа радіообсерваторії розташована в Нідерландах, але додаткові комплекси антен розташовані у Франції, Німеччині, Ірландії, Латвії, Польщі, Швеції та Великій Британії. Ці комплекси складаються з різних антен, які проводять спостереження на низьких радіочастотах: від 10 до 90 МГц і від 100 до 250 МГц.

Станція радіотелескопа LOFAR, розташована в Ірландії Фото: space.com

У межах проєкту Breakthrough Listen, який створено для пошуку радіосигналів від потенційних позаземних цивілізацій, вчені вперше в історії за допомогою LOFAR слухали космос на низьких частотах, зокрема, в діапазоні від 110 до 190 МГц.

Учені провели прослуховування понад 1,6 млн зоряних систем, сподіваючись почути радіосигнали, які можуть передавати інопланетні системи зв'язку. Під час спостереження вчені змогли зробити так, щоб антени вловлювали саме сигнали з космосу, а не інші сигнали, які є радіошумом.

Результати дослідження не виявили планети, на яких міг би перебувати позаземний передавач потужністю щонайменше десятки мільйонів ват, що випромінює радіосигнали на цих частотах. За словами вчених, засмучуватися ще зарано, адже пошук низькочастотних сигналів із космосу тільки почався. Тим більше, що в найближчому майбутньому радіотелескоп LOFAR модернізують, що підвищить його чутливість.

За словами вчених, модернізація дасть змогу розширити можливості для пошуку сигналів від позаземного розуму в діапазоні від 15 до 240 МГц. Інженери планують оновити програмне забезпечення і додадуть штучний інтелект для поліпшення і прискорення обробки отриманої інформації.

Науковці планують прослухати мільярди зоряних систем, адже в одній із них або навіть у кількох можуть існувати позаземні цивілізації, які активно обмінюються радіосигналами.

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