Мисливці за НЛО з'ясували, що за загадкову металеву кулю побачив безпілотник США (відео)

Журналісти з дослідницької групи Bellingcat змогли пояснити появу так званого НЛО над Сирією.

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Ще в липні 2022 року американський безпілотник MQ-9 Reaper зняв загадкову металеву кулю, що летить над Сирією, і яку в спеціальному відділі Пентагону прийняли за аномальне явище. Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах Міністерства оборони США ще у квітні цього року оприлюднило відео з аномальним явищем, яке могло бути НЛО. Журналісти з дослідницької групи Bellingcat провели свій аналіз цієї події і дійшли невтішних для прихильників існування позаземних літаючих об'єктів висновків, пише Daily Mail.

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Сфера, що летить над Сирією, розміром приблизно 1 метр у діаметрі, була знята дроном MQ-9 Reaper 12 липня минулого року. В Управлінні з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке є підрозділом Пентагону і займається вивченням фактів появи НЛО, заявили, що це дуже цікавий об'єкт, який може бути невідомим аномальним повітряним явищем (так зараз називають НЛО). Тим паче, що багато свідків появи таких явищ описують ці непізнані об'єкти, як сферичні, які рухаються з великою швидкістю.

Дослідники з групи Bellingcat провели своє власне розслідування і вважають, що нічого позаземного і незвичайного в цьому літаючому об'єкті немає. Тобто це точно не інопланетний зонд.

Дослідники вважають, що насправді це була святкова повітряна куля, зроблена з такого синтетичного волокна як майлар. При цьому її розмір точно не 1 метр, а приблизно 30 см і випустили її в повітря під час ісламського свята Курбан-Байрам.

Дослідники з групи Bellingcat провели своє власне розслідування і вважають, що нічого позаземного і незвичайного в цьому літаючому об'єкті немає. Тобто це точно не інопланетний зонд Фото: Скриншот

За допомогою зображень Google Earth Pro дослідники змогли відстежити траєкторію польоту загадкової сфери, зафіксовану на відео безпілотника. Хоча виглядає так, що об'єкт міг пролетіти понад 750 метрів усього за 16 секунд зі швидкістю приблизно 170 км/год, команда Bellingcat стверджує, що це можна пояснити оптичною ілюзією. За словами дослідників, якщо MQ-9 Reaper летів зі швидкістю приблизно 300 км/год на висоті 7,5 км, то повітряна куля могла легко рухатися зі швидкістю, близькою до швидкості вітру в цьому регіоні.

Дослідники заявили, що реальна швидкість об'єкта могла становити 44 км/год. При цьому майларова повітряна куля мала летіти на висоті 2300 метрів, щоб досягти швидкості, що відповідає швидкості місцевого вітру.

Як уже писав Фокус, колишній співробітник Пентагону ще влітку заявив про те, що американські військові приховують від громадськості позаземні космічні кораблі.

Також Фокус писав про те, що було названо місця в США, де найчастіше люди стають свідками появи НЛО.

Нагадуємо, що в Міністерстві оборони США поділилися інформацією про те, які саме непізнані об'єкти найчастіше спостерігають люди, як уже писав Фокус.