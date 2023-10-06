Майже 2000 спостережень НЛО: у США є місце, де люди найчастіше бачать незрозумілі явища (фото)

Починаючи з середини 90-х років минулого століття у восьмому за величиною штаті США було зареєстровано майже 2000 випадків спостережень НЛО.

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Експерти вважають, що місцем, яке "притягує до себе" НЛО є восьмий за величиною штат США — Меріленд. Саме тут жителі різних міст з 1995 року 1923 рази спостерігали за незрозумілими явищами в небі, пише Daily Mail.

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Жителі штату Меріленд тільки за останні кілька років бачили велику кількість разів НЛО різних форм і розмірів. За словами експертів, уперше НЛО в небі над цим штатом спостерігали ще 1946 року, але про це стало відомо тільки 6 років тому.

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Перший звіт NASA про НЛО: що вчені з'ясували про ці загадкові явища

Протягом кількох десятиліть Федеральне управління цивільної авіації США (ФУЦА) неодноразово заявляло про те, що люди, які бачать у небі НЛО, не повинні турбувати цими повідомленнями організацію, а натомість вони повинні повідомляти про ці явища волонтерам Національного центру повідомлень про НЛО (некомерційна організація у США).

У місті Балтимор місцеві жителі бачили 10 "яскравих синіх вогнів, деякі з яких утворили трикутник" Фото: Daily Mail

Але з літа 2023 року консультативна група NASA, яка займається вивченням НЛО, рекомендує ФУГА приймати такі повідомлення і реєструвати їх. Річ у тім, що вчені з NASA b і експерти Пентагону стали більш серйозно ставитися до випадків появи НЛО і займаються активним вивченням цих явищ.

Водночас керівник Національного центру повідомлень про НЛО Пітер Девенпорт заявив, що його організація останнім часом отримує більше повідомлень про появу НЛО, ніж рік тому. Ці повідомлення надходять із різних куточків США, але за словами експерта, лише в штаті Меріленд цього року люди спостерігали велику кількість НЛО, а загалом за останні 28 років таких повідомлень накопичилося 1923. Тобто цей штат може бути місцем, де найчастіше спостерігають непізнані літаючі об'єкти.

За словами Девенпорта, його тішить той факт, що люди повідомляють про НЛО і, що уряд США і NASA стали більш серйозно ставитися до цих явищ.

У місті Перрівілл протягом хвилини місцеві жителі спостерігали за "чорним трикутником із плоским дном, що летів низько, який видавав тихий звук, який шарудить" Фото: Daily Mail

Найвідоміші випадки появи НЛО у штаті Меріленд за останній час

7 листопада 2022 року в місті Роквілл, місцеві жителі бачили те, що вони назвали "класичною літаючою тарілкою з чорною міткою спереду". Цей об'єкт повільно летів небом і не залишав за собою жодних слідів. За НЛО люди спостерігали всього кілька хвилин, а потім "літаюча тарілка" раптово зникла.

У місті Роквілл, місцеві жителі бачили те, що вони назвали "класичною літаючою тарілкою з чорною міткою спереду" Фото: Daily Mail

19 березня 2023 року в місті Перрівілл протягом хвилини місцеві жителі спостерігали за "чорним трикутником із плоским дном, що летів низько, і видавав тихий шурхотливий звук". Цей НЛО рухався повільно і при цьому на чорному тлі об'єкта постійно було видно зелені точки, що світяться.

4 липня 2023 року в місті Брансвік у небі були помічені миготливі вогні, які, здавалося, були пов'язані один з одним і парили в небі разом. Вони переміщалися по небу швидко і синхронно, водночас НЛО не видавали жодних звуків і не залишали жодних слідів. Місцеві жителі впевнені, що це точно були не літаки або безпілотники.

5 серпня 2023 року в місті Балтимор місцеві жителі бачили 10 "яскравих синіх вогнів, деякі з яких утворили трикутник". Ці НЛО також переміщалися по небу дуже повільно, але вони зникли приблизно через 30 секунд.

Як уже писав Фокус, стародавні люди могли бачити НЛО ще тисячі років тому.

Також Фокус писав про те, що в новий серіал Netflix потрапили кадри з НЛО в штаті Техас, США.