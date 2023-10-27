Охотники за НЛО выяснили, что за загадочный металлический шар увидел беспилотник США (видео)

Журналисты из исследовательской группы Bellingcat смогли объяснить появление так называемого НЛО над Сирией.

Related video

Еще в июле 2022 года американский беспилотник MQ-9 Reaper заснял летящий над Сирией загадочный металлический шар, который в специальном отделе Пентагона приняли за аномальное явление. Управление по анализу аномалий во всех средах Министерства обороны США еще в апреле этого года обнародовало видео с аномальным явлением, которое могло быть НЛО. Журналисты из исследовательской группы Bellingcat провели свой анализ данного события и пришли к неутешительным для приверженцев существования внеземных летающих объектов выводам, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Летящая сфера на Сирией, размером примерно 1 метр в диаметре была заснята дроном MQ-9 Reaper 12 июля прошлого года. В Управлении по анализу аномалий во всех средах, которое является подразделением Пентагона и занимается изучением фактов появления НЛО, заявили, что это очень интересный объект, который может быть неизвестным аномальным воздушным явлением (так сейчас называют НЛО). Тем более, что много свидетелей появления таких явлений описывают эти неопознанные объекты, как сферические, которые двигаются с большой скоростью.

Исследователи из группы Bellingcat провели свое собственное расследование и считают, что ничего внеземного и необычного в этом летающем объекте нет. То есть это точно не инопланетный зонд.

Исследователи считают, что на самом деле это был праздничный воздушный шар, сделанный из такого синтетического волокна как майлар. При этом его размер точно не 1 метр, а примерно 30 см и выпустили его в воздух во время исламского праздника Курбан-Байрам.

Исследователи из группы Bellingcat провели свое собственное расследование и считают, что ничего внеземного и необычного в этом летающем объекте нет. То есть это точно не инопланетный зонд Фото: Скриншот

С помощью изображений Google Earth Pro исследователи смогли отследить траекторию полета загадочной сферы, зафиксированную на видео беспилотника. Хотя выглядит так, что объект мог пролететь более 750 метров всего за 16 секунд со скоростью примерно 170 км/час, команда Bellingcat утверждает, что это можно объяснить оптической иллюзией. По словам исследователей, если MQ-9 Reaper летел со скоростью примерно 300 км/час на высоте 7,5 км, то воздушный шар легко двигаться со скоростью, близкой к скорости ветра в данном регионе.

Исследователи заявили, что реальная скорость объекта могла составлять 44 км/час. При этом майларовый воздушный шар должен был лететь на высоте 2300 метров, чтобы достичь скорости, соответствующей скорости местного ветра.

Как уже писал Фокус, бывший сотрудник Пентагона еще летом заявил о том, что американские военные скрывают от общественности внеземные космические корабли.

Также Фокус писал о том, что были названы места в США, где чаще всего люди становятся свидетелями появления НЛО.

Напоминаем, что в Министерстве обороны США поделились информацией о том, какие именно непознанные объекты чаще всего наблюдают люди, как уже писал Фокус.