Не дает нужного эффекта. Ученые заявили о необходимости увеличить дозу витамина D

Новое исследование выявило, что общепринятые рекомендации касательно дозировки витамина D не дают должного эффекта и необходимо рассмотреть их возможное увеличение в будущем.

Недавнее исследование показало, что существующие рекомендации по дозировке витамина D могут быть недостаточными для достижения положительного эффекта для здоровья сердца. Исследования связывают низкий уровень витамина D с повышенным риском кардиологических заболеваний, что привело к изучению добавок витамина D в качестве профилактической меры, пишет Medical News.

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Результаты исследования показали, что обычно рекомендуемая суточная доза в 600-800 международных единиц (МЕ) недостаточна для достижения оптимального уровня витамина D, что может повлиять на точность научных работ, оценивающих эффективность витамина D в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что многим пациентам для достижения необходимого уровня витамина D требуются значительно большие дозы, иногда превышающие 10 000 МЕ. Хайди Мэй, эпидемиолог и ведущий автор исследования, подчеркивает, что простого приема добавок недостаточно; для достижения идеальных концентраций витамина D необходимо соблюдать достаточные дозировки. Ее коллега Вьет Т. Ле также утверждает, что для того, чтобы пациенты увидели положительные результаты, необходим более взвешенный подход к оценке и дозировке витамина D.

Эти выводы были предварительно озвучены на Научных сессиях Американской ассоциации сердца 2023 в Филадельфии. Они были получены в ходе исследования Target-D, целью которого было определить, может ли персонализированный прием витамина D снизить сердечно-сосудистые исходы. В исследовании приняли участие 632 человека, которые были разделены на две группы: одна получала общие рекомендации по приему витамина D, а другая — целевую терапию, основанную на алгоритме дозирования. Уровень витамина D в целевой группе регулярно оценивался и корректировался для поддержания уровня выше 40 нанограмм на мл, что считается оптимальным в данном исследовании.

По словам авторов, первоначальный анализ показал, что большинству участников целевой группы требовались дозы, значительно превышающие стандартные рекомендации, а некоторым — более 10 000 МЕ в день. Однако менее 65% достигли целевого уровня в течение трех месяцев, а примерно четверти потребовалась коррекция дозы в течение шести и более месяцев.

Во втором анализе были рассмотрены характеристики участников исследования, отмечено, что все они незадолго до поступления в исследование перенесли сердечно-сосудистые заболевания. Исследование будет продолжаться до тех пор, пока у значительного числа участников не произойдет еще одно сердечно-сосудистое заболевание или они не скончаются от проблем с сердцем. Исходный уровень витамина D у участников, как правило, был ниже оптимального, причем многие из них начинали принимать дозы, значительно превышающие обычные рекомендации.

Мэй и Ле подчеркивают необходимость проведения более тщательных исследований, чтобы понять потенциальную связь между приемом витамина D и здоровьем сердца, включая соответствующие стратегии дозирования.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.