Влияние витамина D и генетики на раннее развитие мозга: что нужно знать

Ученые из Южной Каролины проанализировали, как уровень витамина D и генетические факторы влияют на нейроразвитие детей 3-5 лет.

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Забота о развитии мозга ребенка является одним из главных приоритетов для родителей, и недавнее исследование проливает свет на то, какую роль в формировании юного разума играют витамин D и генетика, пишет News Medical.

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Витамин D, известный своей ролью в поддержании плотности костей, совсем недавно стал рассматриваться как потенциальный игрок в развитии мозга. Он похож на помощника для защитной системы организма, но вместо того, чтобы бороться с захватчиками, он влияет на рост мозга. Этот витамин связывают с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и СДВГ у взрослых, а у детей он может быть даже связан с аутизмом. Особенно интригует тот факт, что витамин D, получаемый матерью во время беременности, может влиять на здоровье мозга ее ребенка. Однако исследования на эту тему носят противоречивый характер: в одних исследованиях предполагается, что недостаток витамина D во время беременности может привести к проблемам с речью у детей, в других — такой связи не обнаружено.

Еще один слой головоломки — генотип белка, связывающего витамин D (VDBP), который может влиять на то, как витамин D перемещается в организме, и также может быть связан с некоторыми заболеваниями. Учитывая все эти неоднозначные результаты, становится ясно, что для полного понимания того, как витамин D влияет на развитие мозга у детей, необходимы дополнительные исследования.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые провели исследование, используя данные клинических испытаний, проводившихся в период с 2004 по 2009 гг. В ходе исследования здоровые беременные женщины ежедневно получали различные дозы витамина D вплоть до родов. У них регулярно брали образцы крови. Из 502 участниц исследование закончили 350.

В последствии та же группа исследователей решила проверить детей, родившихся у этих матерей. В этом исследовании приняли участие 172 ребенка в возрасте 3-5 лет. Они ежегодно проходили обследование, сдавали дополнительные анализы крови и проходили тесты на нейроразвитие. Для измерения уровня витамина D использовались образцы крови, которые классифицировались в соответствии с медицинскими стандартами. Генотип VDBP также изучался по образцам крови.

Что они обнаружили

Во-первых, была обнаружена связь между содержанием витамина D в крови ребенка при рождении и количеством витамина D в крови его мамы во время беременности. Примерно у 19,2% детей в возрасте от 3 до 5 лет был выявлен дефицит витамина D. Кроме того, исследование показало, что различные генотипы VDBP имеют разный уровень витамина D.

Более высокий уровень витамина D у детей в возрасте 3-5 лет был связан с более высокими результатами тестирования по тесту на нейроразвитие. Дети, чьи мамы имели высшее образование, также имели более высокие показатели. Интересно, что у испаноязычных детей показатели были ниже, причем как у испаноязычных, так и у афроамериканских детей. Определенную роль сыграли и конкретные генотипы VDBP, некоторые из которых приводили к более низким языковым показателям.

Что касается языковых навыков, то дети, чьи матери во время беременности принимали 2000 МЕ/сут витамина D, показали более высокие результаты. Дети, родившиеся у матерей с высшим образованием, также имели преимущество в языковых навыках. Время года, когда проводилось тестирование, также имело значение: весеннее тестирование дало лучшие результаты по языку. Некоторые специфические генотипы VDBP, такие как Gc1f-1s или Gc1f-2 и Gc1s-1s и Gc1s-2, были связаны с более низкими языковыми показателями по сравнению с генотипом Gc1f-1f.

Наконец, в ходе исследования было установлено, что мальчики показывают несколько более низкие результаты, чем девочки, в тестах на двигательные навыки, а дети, находящиеся на грудном вскармливании, как правило, превосходят детей, не находящихся на грудном вскармливании, в двигательных навыках.

Одним словом, данное исследование подчеркивает сложное взаимодействие таких факторов, как уровень витамина D, генетика и социально-демографические факторы, влияющих на раннее развитие мозга ребенка. Хотя многое еще предстоит узнать, данное исследование открывает двери для лучшего понимания и поддержки когнитивного развития детей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.