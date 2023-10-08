Вплив вітаміну D і генетики на ранній розвиток мозку: що потрібно знати

Учені з Південної Кароліни проаналізували, як рівень вітаміну D і генетичні чинники впливають на нейророзвиток дітей 3-5 років.

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Турбота про розвиток мозку дитини є одним із головних пріоритетів для батьків, і нещодавнє дослідження проливає світло на те, яку роль у формуванні юного розуму відіграють вітамін D і генетика, пише News Medical.

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Вітамін D, відомий своєю роллю в підтримці щільності кісток, зовсім нещодавно почав розглядатися як потенційний гравець у розвитку мозку. Він схожий на помічника для захисної системи організму, але замість того, щоб боротися із загарбниками, він впливає на ріст мозку. Цей вітамін пов'язують із такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера і СДУГ у дорослих, а в дітей він може бути навіть пов'язаний з аутизмом. Особливо інтригує той факт, що вітамін D, який отримує мати під час вагітності, може впливати на здоров'я мозку її дитини. Однак дослідження на цю тему мають суперечливий характер: в одних дослідженнях припускають, що нестача вітаміну D під час вагітності може призвести до проблем із мовленням у дітей, в інших — такого зв'язку не виявлено.

Ще один шар головоломки — генотип білка, що зв'язує вітамін D (VDBP), який може впливати на те, як вітамін D переміщується в організмі, і також може бути пов'язаний з деякими захворюваннями. З огляду на всі ці неоднозначні результати стає зрозуміло, що для повного розуміння того, як вітамін D впливає на розвиток мозку в дітей, необхідні додаткові дослідження.

Щоб розібратися в цьому питанні, вчені провели дослідження, використовуючи дані клінічних випробувань, які проводили в період з 2004 до 2009 рр. Під час дослідження здорові вагітні жінки щодня отримували різні дози вітаміну D аж до пологів. У них регулярно брали зразки крові. З 502 учасниць дослідження закінчили 350.

Надалі та сама група дослідників вирішила перевірити дітей, які народилися у цих матерів. У цьому дослідженні взяли участь 172 дитини віком 3-5 років. Вони щорічно проходили обстеження, здавали додаткові аналізи крові та проходили тести на нейророзвиток. Для вимірювання рівня вітаміну D використовувалися зразки крові, які класифікувалися відповідно до медичних стандартів. Генотип VDBP також вивчали за зразками крові.

Що вони виявили

По-перше, було виявлено зв'язок між вмістом вітаміну D у крові дитини при народженні та кількістю вітаміну D у крові її мами під час вагітності. Приблизно у 19,2% дітей віком від 3 до 5 років було виявлено дефіцит вітаміну D. Крім того, дослідження показало, що різні генотипи VDBP мають різний рівень вітаміну D.

Вищий рівень вітаміну D у дітей у віці 3-5 років був пов'язаний із вищими результатами тестування за тестом на нейророзвиток. Діти, чиї мами мали вищу освіту, також мали вищі показники. Цікаво, що в іспаномовних дітей показники були нижчими, причому як в іспаномовних, так і в афроамериканських дітей. Певну роль зіграли й конкретні генотипи VDBP, деякі з яких призводили до нижчих мовних показників.

Що стосується мовних навичок, то діти, чиї матері під час вагітності приймали 2000 МО/добу вітаміну D, показали вищі результати. Діти, народжені у матерів з вищою освітою, також мали перевагу в мовних навичках. Пора року, коли проводилося тестування, також мала значення: весняне тестування дало кращі результати з мови. Деякі специфічні генотипи VDBP, такі як Gc1f-1s або Gc1f-2 і Gc1s-1s і Gc1s-2, були пов'язані з нижчими мовними показниками порівняно з генотипом Gc1f-1f.

Нарешті, під час дослідження було встановлено, що хлопчики показують дещо нижчі результати, ніж дівчатка, у тестах на рухові навички, а діти, які перебувають на грудному вигодовуванні, як правило, перевершують дітей, які не перебувають на грудному вигодовуванні, у рухових навичках.

Одним словом, це дослідження підкреслює складну взаємодію таких чинників, як рівень вітаміну D, генетика і соціально-демографічні чинники, що впливають на ранній розвиток мозку дитини. Хоча багато чого ще належить дізнатися, це дослідження відкриває двері для кращого розуміння і підтримки когнітивного розвитку дітей.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.