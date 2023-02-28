Жахливі сни. Вчені знайшли зв'язок між кошмарами в дитинстві та розвитком хвороби Паркінсона

Нове дослідження показує, що постійні тривожні сни в дітей утричі підвищують ризик виникнення когнітивних порушень у дорослому житті.

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Це не перший випадок, коли так пов'язують кошмари та зниження когнітивних функцій, у ранніх дослідженнях учені також знаходили подібні закономірності, пише IFL Science.

Тепер дослідники припускають, що в дітей, яким сняться кошмари, частіше діагностують хворобу Паркінсона в пізнішому віці. Втім, дослідники поспішили заспокоїти батьків — зрештою половині дітей іноді сняться тривожні сни, йдеться про тих, до кого кошмари приходять на постійній основі.

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Клінічний невролог Абідемі Отайку з Бірмінгемського університету дійшов таких висновків, вивчивши дані британського когортного дослідження 1958 року, тоді дослідники збирали інформацію про всіх британців, які народилися протягом одного тижня.

У 1965 та 1969 роках, коли учасникам виповнилося 7 та 11 років відповідно, їхні батьки відповіли на низку питань щодо кошмарів. Потім Отайку з колегами порівняли ці дані з інформацією про когнітивні порушення та хворобу Паркінсона, коли реципієнтам виповнилося 50 років. Зазначимо, що загалом дослідження охоплювало дані 7 тисяч осіб — 50% чоловіків і 50% жінок.

Учені зазначають, що не прагнули зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок між дитячими кошмарами та когнітивними проблемами в подальшому житті. Однак вони виявили вагомі докази того, що цей дивний зв'язок існує, і він глибший, ніж ми думали.

Результати дослідження показали, що в дітей, яким часто снилися кошмари, на 76% зростав ризик виникнення когнітивних порушень. Крім того, вчені виявили, що в дітей із тривожними снами ризик розвитку хвороби Паркінсона підвищувався в 7 разів у порівнянні з тими, кого не мучили кошмари.

У 2022 році лікар Отайку провів ще одне дослідження, де припустив, що люди похилого віку, які бачать тривожні сни, наражаються на вищий ризик розвитку хвороби Паркінсона. Крім того, було виявлено, що регулярні нічні кошмари пов'язані з геном PTPRJ, який також пов'язують із підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера в літньому віці.

На думку Отайку, кошмари викликають порушення сну, що може призвести до накопичення в мозку каламутних білків, пов'язаних зі зниженням когнітивних функцій. У якості альтернативи він також висуває гіпотезу про те, що кошмари в дитинстві можуть вплинути на розвиток мозку та здатність протистояти недоумству та розвитку хвороби Паркінсона в пізнішому віці.

Зазначимо, що ці пояснення доки не доведені, потрібно більше досліджень, щоб підтвердити або спростувати ці гіпотези. Однак якщо якийсь із цих зв'язків отримає підтвердження, дослідники думають, що зможуть використовувати цей зв'язок для запобігання когнітивним порушенням у людей в пізнішому віці.

Раніше Фокус писав про те, як перетворити найстрашніший кошмар на приємний сон: допоможе лише одна нота.