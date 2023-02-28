Ужасные грезы. Ученые нашли связь между кошмарами в детстве и развитием болезни Паркинсона

Новое исследование показывает, что постоянные тревожные сны у детей втрое повышают риск возникновения когнитивных нарушений во взрослой жизни.

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Это не первый случай, когда кошмары и снижение когнитивных функций связывают таким образом, в более ранних исследованиях ученые также находили подобные закономерности, пишет IFL Science.

Теперь исследователи предполагают, что у детей, которым снятся кошмары, чаще диагностируют болезнь Паркинсона в более позднем возрасте. Впрочем, исследователи поспешили успокоить родителей — в конце концов половине детей время от времени снятся тревожные сны, речь идет о тех, к кому кошмары приходят на постоянной основе.

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Клинический невролог Абидеми Отайку из Бирмингемского университета пришел к таким выводам, изучив данные британского кагортного исследования 1958 года — тогда исследователи собирали информацию обо всех британцах, родившихся в течение одной недели.

В 1965 и 1969 годах, когда участникам исполнилось 7 и 11 лет соответственно, их родители ответили на ряд вопросов относительно кошмаров. После Отайку с коллегами сравнили эти данные с информацией о когнитивных нарушениях и болезни Паркинсона, когда реципиентам исполнилось 50 лет. Отметим, что в общей сложности исследование охватывало данные 7 тысяч человек — 50% мужчин и 50% женщин.

Ученые отмечают, что не стремились понять причинно-следственную связь между детскими кошмарами и когнитивными проблемами в дальнейшей жизни. Однако они обнаружили веские доказательства того, что эта странная связь существует и она глубже, чем мы думали.

Результаты исследования показали, что у детей, которым часто снились кошмары, на 76% повышался риск возникновения когнитивных нарушений. Более того, ученые обнаружили, у детей с тревожными снами риск развития болезни Паркинсона повышался в 7 раз в сравнении с теми, кого не мучали кошмары.

В 2022 году доктор Отайку провел еще одно исследование, в котором предположил, что пожилые люди, которые видят тревожные сны, подвергаются более высокому риску развития болезни Паркинсона. Кроме того, было обнаружено, что регулярные ночные кошмары связаны с геном PTPRJ, который также связывают с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в более пожилом возрасте.

По мнению Отайку, кошмары вызывают нарушение сна, что может привести к накоплению в мозгу мутных белков, связанных со снижением когнитивных функций. В качестве альтернативы, он также выдвигает гипотезу о том, что кошмары в детстве могут повлиять на развитие мозга и способность противостоять слабоумию и развитии болезни Паркинсона в более позднем возрасте.

Отметим, что данные объяснения пока не доказаны, потребуется больше исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть данные гипотезы. Однако если какая-либо из этих связей получит подтверждение, исследователи думают, что смогут использовать эту связь для предотвращения когнитивных нарушений у людей в более позднем возрасте.

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