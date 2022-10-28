Как превратить самый страшный кошмар в приятный сон: поможет всего одна нота

Исследователи нашли способ снизить частоту ночных кошмаров и заменить их более сладкими снами.

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Ночные кошмары — обычное дело, будь то блуждание по лабиринту, погоня волков или падение в бездну, каждый из нас когда-то просыпался в холодном поту от пережитого во сне ужаса, пишет The Guardian.

Однако если большинство из нас редко страдает от страшных снов, то некоторые люди попросту не могут спать из-за постоянных ночных кошмаров, которые преследуют их ежедневно.

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В более ранних исследованиях ученые обнаружили, что одним из способов уменьшить частоту кошмаров является репетиционная терапия образами (ИРТ) — по сути необходимо придумать счастливый поворот повторяющейся сюжетной линии.

В новом исследовании ученые из Швейцарии обнаружили, что эффект ИРТ можно усилить, если во время продумывания будет воспроизводиться какой-либо звук, а затем его включат во сне. По словам ученых, ИРТ эффективна почти в трети случаев, а потому этот метод необходимо развивать и усиливать.

В исследовании приняли участие почти 40 человек страдающих от расстройства ночных кошмаров. Реципиентов попросили на протяжение двух недель заполнять дневник и носить на ночь акселерометр, после они прошли сеанс ИРТ.

Далее испытуемых случайным образом разделили на две группы: первые — услышали некий звук, когда продумывали положительный сценарий для своего кошмара, вторые — не слышали звуков.

Следующие две недели все участники носили специальное устройства прикрепленное к головной повязке во время сна. Во время фазы быстрых движений глаз, когда и возникают кошмары, устройство начинало воспроизводить тот самый звук каждые 10 секунд. Испытуемых также просили заполнить специальный дневник и каждый день в течение 5 минут представлять позитивный поворот для своего кошмара.

Спустя две недели исследователи проанализировали частоту ночных кошмаров у испытуемых, а затем протестировали их еще раз спустя 3 месяца. В промежутке между двумя этими анализами испытуемые не носили специальную повязку и звук не проигрывался во время сна.

Результаты исследования показывают, что обе группы показали снижение частоты ночных кошмаров, но у группы, которой проигрывался звук, эффект был больше. Например, вначале исследования в среднем участники сообщали приблизительно о трех ночных кошмарах в неделю, тогда как спустя две недели обычной ИРТ этот показатель снизился до одного кошмара в неделю, а через три месяца немного повысился до около 1,5 кошмаров в неделю. В группе, где вместе с ИРТ использовался звуковой сигнал, количество кошмаров снизилось до 0,19 в неделю через две недели после эксперимента, а затем немного повысилось до 0,33 кошмара в неделю.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось выяснить, могут ли кошмары причинять настоящую боль.