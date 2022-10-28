Як перетворити найстрашніший кошмар на приємний сон: допоможе лише одна нота

Дослідники знайшли спосіб знизити частоту нічних кошмарів і замінити їх солодшими снами.

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Нічні кошмари — звичайна річ, будь то блукання лабіринтом, погоня вовків або падіння в безодню, кожен з нас колись прокидався в холодному поті від жаху, що пережив уві сні, пише The Guardian.

Однак якщо більшість із нас рідко страждає від страшних снів, то деякі люди просто не можуть спати через постійні нічні кошмари, які переслідують їх щодня.

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У ранніх дослідженнях вчені виявили, що одним зі способів зменшити частоту кошмарів є репетиційна терапія образами (ІРТ) — по суті необхідно придумати щасливий поворот повторюваної сюжетної лінії.

У новому дослідженні вчені зі Швейцарії виявили, що ефект ІРТ можна посилити, якщо під час продумування відтворюватиметься якийсь звук, а потім його вмикати уві сні. За словами вчених, ІРТ ефективна майже у третині випадків, а тому цей метод необхідно розвивати та посилювати.

У дослідженні взяли участь майже 40 людей, які страждають від розладу нічних кошмарів. Реципієнтів попросили протягом двох тижнів заповнювати щоденник і носити на ніч акселерометр, потім вони пройшли сеанс ІРТ.

Далі випробовуваних випадково розділили на дві групи: перші — почули якийсь звук, коли продумували позитивний сценарій для свого кошмару, другі — не чули звуків.

Наступні два тижні всі учасники носили спеціальний пристрій, прикріплений до головної пов'язки під час сну. Під час фази швидких рухів очей, коли і виникають кошмари, пристрій починало відтворювати цей звук кожні 10 секунд. Досліджуваних також просили заповнити спеціальний щоденник і щодня протягом 5 хвилин представляти позитивний поворот для свого кошмару.

Через два тижні дослідники проаналізували частоту нічних жахів у піддослідних, а потім протестували їх ще раз через 3 місяці. У проміжку між цими двома аналізами випробувані не носили спеціальну пов'язку і звук не програвався під час сну.

Результати дослідження показують, що обидві групи показали зниження частоти нічних кошмарів, але у групи, якою програвався звук, ефект був більшим. Наприклад, спочатку дослідження в середньому учасники повідомляли приблизно про три нічні кошмари на тиждень, тоді як через два тижні звичайної ІРТ цей показник знизився до одного кошмару на тиждень, а через три місяці трохи підвищився близько 1,5 кошмарів на тиждень. У групі, де разом з ІРТ використовувався звуковий сигнал, кількість кошмарів знизилася до 0,19 на тиждень через два тижні після експерименту, а потім трохи підвищилася до 0,33 кошмару на тиждень.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося з'ясувати, чи можуть кошмари завдавати справжнього болю.