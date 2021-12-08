З Фредді Крюгером покінчено. Вчені з'ясували, чи можуть жахіття завдати справжнього болю

Як зазначають дослідники, біль — це, у певному сенсі, ментальне переживання, тобто, коли людина отримує травму, біль обробляється у її мозку, а не у постраждалій частині тіла.

Людські сни можуть бути досить незвичайними: від химерних сюжетних ліній до безглуздих персонажів та заплутаних переживань, пише IFLS.

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Іноді в наших сновидіннях можуть навіть розгортатися драматичні та болючі ситуації, але чи можемо ми відчувати у снах справжній біль, наприклад, коли на нас упало дерево чи переїхала машина?

Як стверджують вчені, біль уві сні можна відчути, але викликаний він сном або чимось фізичним, що відбувається в людському тілі — інше питання.

Чи можна відчути уві сні справжній біль?

Одна з причин, чому уві сні відчувається біль — це через те, що поки що людина спить, щось болюче відбувається в реальному житті, наприклад, укус оси.

Цей вид болю уві сні був вивчений в одному з досліджень вчених, у якому вони використовували тонометри для того, щоб викликати біль у учасників, поки ті перебували у фазі швидкого сну.

Біль, який відчували учасники, імітував реальний, завданий затягуванням тонометра. При цьому люди повідомляли про почуття гніву і повторювані дії, спрямовані на полегшення цього болю.

Наскільки біль уві сні реальний?

Біль уві сні відрізняється від "справжнього" болю тим, що його джерелом є зміст сну, а не якийсь стимул із реального життя.

Наприклад, комусь може наснитися, що його катують. Однак під час сну отримані від тортур травми приносять біль, спричинений засвоєними відчуттями хворобливих ситуацій із реального життя. Як тільки людина прокидається, біль минає.

"Я б сказала, що навіть "справжній" біль частково у вашій голові", — розповіла психолог Ерін Уомслі з Університету Фурмана у Південній Кароліні.

Біль — це певною мірою ментальне переживання. Це означає, що коли ми отримуємо травму, біль обробляється в нашому мозку, а не в тій частині тіла.

Біль у мозку проявляється як активація, пов'язана з болем областей кори головного мозку, викликана інформацією, отриманою від больових рецепторів у периферичній нервовій системі.

Коли уві сні виникає біль, людський мозок не отримує больових повідомлень від частин тіла, а черпає їх із спогадів про біль з минулого.

Чи можуть деякі люди частіше за інших відчувати біль уві сні?

Дослідження 2017 року показало, що біль уві сні виникає приблизно у 1% сновидінь здорових людей та у 30% людей з гострим та сильним болем.

"У людей, які мають проблеми зі здоров'ям, сни про біль були спровоковані реальним болем", — уклали вчені.

Те, як саме обробляється біль під час сну, експерти сподіваються вивчити і з'ясувати вже у своїх майбутніх дослідженнях.