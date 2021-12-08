С Фредди Крюгером покончено. Ученые выяснили, могут ли кошмары причинить настоящую боль

Как отмечают исследователи, боль — это, в некотором смысле, ментальное переживание, то есть, когда человек получает травму, боль обрабатывается в его мозге, а не в пострадавшей части тела.

Человеческие сны могут быть довольно необычными: от причудливых сюжетных линий до бессмысленных персонажей и запутанных переживаний, пишет IFLS.

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Иногда в наших сновидениях могут даже разворачиваться драматические и болезненные ситуации, но можем ли мы испытывать во снах настоящую боль, например, когда на нас упало дерево или переехала машина?

Как утверждают ученые, боль во сне можно почувствовать, но вызвана она сном или чем-то физическим, происходящим в человеческом теле — другой вопрос.

Можно ли почувствовать во сне настоящую боль?

Одна из причин, почему во сне чувствуется боль — это из-за того, что пока человек спит что-то болезненное происходит в реальной жизни, например, укус осы.

Этот вид боли во сне был изучен в одном из исследований ученых, в котором они использовали тонометры для того, чтобы вызвать боль у участников, пока те находились в фазе быстрого сна.

Боль, которую испытывали участники, имитировала реальную, причиняемую затягивающемся тонометром. При этом люди сообщали о чувстве гнева и повторяющихся действиях, направленных на облегчение этой боли.

Насколько боль во сне реальна?

Боль во сне отличается от "настоящей" боли тем, что ее источником является содержание сна, а не какой-то стимул из реальной жизни.

Например, кому-то может присниться, что его пытают. Однако во время сна полученные от пыток травмы приносят боль, вызванную усвоенными ощущениями болезненных ситуаций из реальной жизни. Как только человек просыпается, боль проходит.

"Я бы сказала, что даже "настоящая" боль отчасти в вашей голове", — рассказала психолог Эрин Уомсли из Университета Фурмана в Южной Каролине.

Боль — это, в некотором смысле, ментальное переживание. Это означает, что когда мы получаем травму, боль обрабатывается в нашем мозге, а не в пострадавшей части тела.

Боль в мозге проявляется как активация, связанных с болью областей коры головного мозга, вызванная информацией, полученной от болевых рецепторов в периферической нервной системе.

Когда во сне возникает боль, человеческий мозг не получает болевые сообщения от частей тела, а черпает их из воспоминаний о боли из прошлого.

Могут ли некоторые люди чаще других испытывать боль во сне?

Исследование 2017 года показало, что боль во сне возникает примерно в 1% сновидений здоровых людей и в 30% людей с острой и сильной болью.

"У людей, имеющих проблемы со здоровьем, сны о боли были спровоцированы реальной болью", — заключили ученые.

То, как именно обрабатывается боль во время сна эксперты надеются изучить и выяснить уже в своих будущих исследованиях.