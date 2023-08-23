Четыре часа экранного времени могут задержать развитие у детей: ученые назвали безопасное время

Возможно, кажется, что занять ребенка телефоном или планшетом — это простой способ найти для него развлечение, однако новые исследования показывают потенциальные недостатки, которые могут повлиять на его развитие.

Related video

Недавнее исследование показало, что младенцы в возрасте одного года, которые проводят много времени перед экраном, сталкиваются с повышенным риском задержки развития коммуникативных способностей и способности решать проблемы в возрасте двух и четырех лет, пишет Healthline.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Доктор Кристина Джонс, старший медицинский советник PM Pediatric Care, прокомментировала, что это исследование добавляет уверенности в накоплении доказательств, указывающих на связь между длительным пребыванием младенцев и детей раннего возраста перед экраном и задержкой развития в таких ключевых сферах, как коммуникация, решение проблем и социальные навыки.

В исследовании приняли участие 7097 детей и их опекунов, отобранных из 50 клиник и больниц Японии в период с 2013 по 2017 год. Первоначальный сбор данных включал опрос родителей относительно типичной ежедневной продолжительности их годовалых младенцев перед экраном, включая телевидение, DVD-диски, видеоигры, мобильные телефоны и планшеты.

Впоследствии, когда дети достигли возраста двух и четырех лет, родители ответили на вопросы из анкеты, в которой оценивалось развитие их детей в различных сферах, включая коммуникацию, общую и мелкую моторику, способность решать проблемы, а также личностные и социальные навыки.

Анализ данных показал, что в возрасте до двух лет дети, которые проводили перед экраном четыре и более часов в день, почти вдвое чаще сталкивались с задержкой развития коммуникативных навыков и навыков решения проблем.

Для тех, кто проводил столько же времени перед экраном, вероятность развития задержек в общении возрастала почти в пять раз, а риск задержек в решении проблем до двух лет увеличивался почти втрое.

Более того, у детей, которые проводили четыре и более часов в день перед экраном, вероятность возникновения задержек в развитии мелкой моторики, личностных и социальных навыков к двум годам возрастала почти вдвое.

После достижения четырехлетнего возраста повышенный риск задержек оставался ограниченным только в сфере коммуникации и способности решать проблемы.

Важно признать, что на развитие ребенка могут влиять и другие факторы Фото: pexels.com

Доктор Сара Адамс, медицинский директор детской больницы Акрона, отметила, что исследование показало, что время, проведенное перед экраном в возрасте до двух лет, действительно влияет на многогранное развитие. Она отметила, что это влияние сохраняется в возрасте от двух до четырех лет, тем самым показывая важность соблюдения рекомендаций относительно времени, проведенного перед экраном, для младенцев и детей младшего возраста.

Важно признать, что на развитие ребенка могут влиять и другие факторы. В частности генетика, негативный опыт, например, жестокое обращение или пренебрежение, а также социально-экономические обстоятельства.

В исследовании отмечается, что родители, дети которых проводят больше времени перед экраном, как правило, моложе, являются первенцами, имеют более низкий доход, более низкий уровень образования и чаще сталкиваются с послеродовой депрессией.

Однако одним из ограничений исследования является отсутствие конкретных деталей относительно характера экранного контента, который видели дети.

Новые исследования свидетельствуют о том, что не все формы взаимодействия с экраном имеют одинаковое влияние на развитие ребенка. Метаанализ, охватывающий исследования с участием детей в возрасте до 12 лет, показал, что время, проведенное на экране за образовательным контентом, коррелирует с улучшением языковых навыков, в отличие от других форм использования экрана. Положительное влияние усиливалось, когда родители совместно с детьми просматривали контент.

Доктор Джонс отметила, что не стоит откладывать знакомство с экранами для младенцев и детей младшего возраста, поскольку это может привести к привыканию, которое потом будет сложно прекратить. Она посоветовала родителям быть разборчивыми в отношении контента, с которым взаимодействует их ребенок, и убедиться, что он соответствует его возрасту и является обучающим.

По данным AAP, дети в возрасте от 18 до 24 месяцев могут получить пользу от высококачественных образовательных медиа, когда родители участвуют в просмотре и повторяют с ними уроки. Эксперты поддерживают такой интерактивный подход во время просмотра, который предусматривает разговоры об увиденном, прочитанном и услышанном.

Ранее Фокус писал о том, что у подростков, которые курят, обнаружили уменьшение количества серого вещества в мозге.