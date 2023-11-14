Вовсе не бесполезный. Аппендикс является "щитом" от крупнейшего убийцы детей в мире

Исследователи считают, что этот крохотный орган на самом деле куда более важен для организма, чем предполагалось ранее.

Если спросить у человека, без какого органа ему без труда удастся выжить, большинство ответят: аппендикс. Многие годы роль этого крохотного органа была приуменьшена настолько, что его едва ли не считали рудиментом, пишет IFLScience.

К счастью, в последнее время ученые начали относиться к нему более благосклонно. Исследователи обнаружили, он все еще сохраняется в нескольких эволюционных линиях, а потому предположили, что у него все же должна быть какая-то "полезная миссия". До сих пор проблема заключалась в том, что ученые никак не могли понять, в чем же она заключается.

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Все изменило новое исследование команды из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm). Они обнаружили интересную связь между болезнью, которая является одним из крупнейших убийц детей во всем мире.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о том, что диарея является причиной более 500 000 смертей детей в возрасте до 5 лет ежегодно. Это делает ее второй по значимости причиной смерти в этой возрастной группе. Данные свидетельствуют, что большинство случаев были вызваны инфекциями, вызванными бактериями, вирусами и паразитами, например, кишечной палочкой или ротавирусом.

В более ранних исследованиях ученые уже замечали, что пациенты, которым ранее удалили аппендикс, подвергаются повышенному риску развития определенных форм инфекционной диареи, а также более склонны к развитию тяжелых симптомов. Несмотря на то, что некая связь явно прослеживалась, ученые все еще не понимали причины.

Теперь команда французских ученых решила продолжить это исследование и сосредоточилась на изучении некоторых наших ближайших родственников, которые, так же как и люди, непропорционально страдают от инфекционной диареи.

В ходе исследования ученые изучили ветеринарные записи 1251 примата из зоологического парка La Vallée des Singes во Франции. Отметим, что особи принадлежали к 45 различным видам, из которых 13 естественным образом наделены аппендиксом, например, шимпанзе, кошачьи лемуры и западные гориллы, а 32, в том числе мандрилы, золотые львиные тамарины и обыкновенные шерстистые обезьяны, нет.

Ученые собрали данные о частоте и тяжести эпизодов диареи у представителей этих видов в период с 1998 по 2018 годы. В общей сложности за 20 лет было зафиксировано около 3000 подобных случаев, причем 13% из них были описаны, как тяжелые. Ученые изучили данные и обнаружили, что за 20 лет около 50% особей, участвующих в исследовании, испытывали приступы диареи хотя бы раз, однако они не были разделены равномерно между животными.

По словам команды, они выявили более низкий риск тяжелой диареи среди видов приматов с аппендиксами, в особенности на раннем этапе жизни, когда этот риск фактически является максимальным. Более того, результаты также показали отсроченное начало диареи и ее тяжелую форму у видов, имеющих аппендикс.

По словам соавтора исследования Эрика Ожье-Дени, сопоставив полученные данные с данными полученными ранее, ученые пришли к выводу, что орган, ранее считавшийся рудиментарным, в действительности может играть гораздо более важную роль для нашего здоровья, чем считалось ранее. Ученые также полагают, что аппендикс является наиболее эффективным в раннем возрасте.

По словам другого соавтора исследования Максима Коллара, они с коллегами также обнаружили, что ни один из приматов с аппендиксом, данные которых были ипользованы в исследовании, не перенес острого аппендицита в течение 20-летнего периода наблюдения. Ученые считают, что это потенциально опасное для жизни осложнение, вероятно, встречается только у людей.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, однако если защита, связанная с наличием аппендикса у людей, будет столь же высокой, как и у приматов, это в значительной степени уравновесит риск, связанный со смертельным аппендицитом.

Ранее Фокус писал о том, почему австралийцы не пускают врачей в Антарктиду с аппендиксом.

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