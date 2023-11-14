Полезная палитра природы: ученые описали преимущества натуральных пищевых красителей

Новый обзор исследователей подчеркнул пользу натуральных красителей по сравнению с синтетическими, а так же перечислил уже одобренные их виды.

В недавнем обширном обзоре испанских и португальских исследователей была дана оценка использования натуральных продуктов в качестве альтернативы синтетическим красителям в пищевых продуктах. Этот обзор имеет большое значение в связи с продолжающимися дискуссиями о влиянии синтетических красителей, в частности, на здоровье детей, в том числе на поведение, связанное с СДВГ, пишет Medical News.

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В ходе исследования был проведен обширный поиск по научным базам данных, включая Web of Science, Scopus, ScienceDirect и PubMed, охватывающий публикации с 2008 по 2023 год. Основное внимание было уделено природным заменителям искусственных пищевых красителей, изучался ряд соединений растительного происхождения, известных своими красящими свойствами.

В ходе исследования было выделено несколько химических веществ растительного происхождения, таких как антоцианы, беталаины, каротиноиды и хлорофиллы, каждый из которых обладает ярко выраженными красящими свойствами. Эти соединения содержатся в различных фруктах, овощах и цветах и обладают широким спектром цветов — от зеленого до красного и синего.

В обзоре также рассмотрены проблемы стабильности этих природных красителей под влиянием таких факторов окружающей среды, как температура и уровень pH. Были названы распространенные источники этих пигментов: ягодные плоды, красный батат, фиолетовая кукуруза, красная свекла, а также различные фрукты и овощи.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) одобрили использование некоторых растительных экстрактов, таких как антоцианы, каротиноиды и хлорофиллы, в качестве красителей. Однако в зависимости от типа пищевого продукта действуют ограничения.

Были также изучены инновационные методы повышения стабильности и эффективности экстракции этих природных красителей. К ним относятся использование инкапсулирующих агентов и технологии экстракции сверхкритическим диоксидом углерода.

В обзоре приводится сравнение натуральных красителей с широко используемыми синтетическими вариантами, отмечаются преимущества для здоровья и проблемы, связанные с использованием природных источников в силу их изменчивости и чувствительности к факторам окружающей среды.

Данное исследование подчеркивает потенциал натуральных пищевых красителей, получаемых из растений, фруктов, цветов и зерновых, но также указывает на трудности стандартизации и стабилизации этих красителей для широкого использования. Авторы считают, что необходимы дальнейшие исследования для повышения жизнеспособности натуральных пищевых красителей.

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