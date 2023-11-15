Волшебные грибы могут стать ключом к отказу от сигарет и лечению депрессии: что нашли ученые

Хотя детали испытаний на людях и вероятность того, что волшебные грибы или химические вещества станут доступными для тех, кто в них нуждается, не разглашаются, правительство Великобритании недавно опубликовало отчет, в котором обсуждается вопрос доступности лечения псилоцибином в стране.

В течение многих лет британская система здравоохранения, NHS, избегала использования волшебных грибов в качестве метода лечения. Но новые интригующие научные исследования могут вскоре изменить эту позицию, предлагая проблеск надежды для определенных людей, пишет Daily Star.

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На конференции "Неврология 2023" представили ряд исследований, которые проливают свет на потенциальные преимущества психоделического соединения, содержащегося в волшебных психоделических грибах. Исследовательская группа под руководством Фредерика Баррета, руководителя Центра психоделики и сознания Джона Хопкинса, утверждает, что псилоцибин может помочь в решении этих двух сложных вопросов.

Их эксперименты, проведенные преимущественно на мышах, зависимых от никотина, показали многообещающие результаты, выделив уменьшение симптомов абстиненции. Более того, псилоцибин, вместе с другим химическим веществом под названием N-диметилтриптамин, оказал положительное влияние на людей, борющихся с депрессией.

Барретт объяснил: "Псилоцибин изменил соматические признаки, вызванные отказом от никотина у мышей. Влияние псилоцибина отсутствовало у нокаутированных мышей 5-HT2A KO, что указывает на потенциальную роль этого рецептора в уменьшении симптомов".

"Кроме того, псилоцибин уменьшал выраженность никотиновой зависимости у мышей в модели [предпочтение места, обусловленного никотином]. Псилоцибин уменьшал соматические признаки никотиновой абстиненции и никотин-обусловленное вознаграждение у мышей путем действия через рецепторы 5-HT2A. Эти начальные исследования свидетельствуют о том, что классические психоделики, такие как псилоцибин, могут быть потенциально эффективным средством для отказа от курения. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять любые эффекты психоделиков, а также дозу и время приема препаратов", — добавил ученый.

Хотя детали испытаний на людях и вероятность того, что волшебные грибы или вышеупомянутые химические вещества станут доступными для тех, кто в них нуждается, не разглашаются, правительство Великобритании недавно опубликовало отчет, в котором обсуждается вопрос доступности лечения псилоцибином в стране.

Потенциальные последствия этих исследований являются значительными, поскольку они могут предложить новый подход к решению проблем психического здоровья и наркозависимости. Однако, несмотря на то, что эти результаты являются многообещающими, все еще существует потребность в широких исследованиях, включая испытания на людях, чтобы полностью понять эффективность, безопасность и практическое применение психоделических средств, таких как псилоцибин, в общепринятой системе здравоохранения.

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