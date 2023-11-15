Чудес не бывает. Человекоподобные обезьяны Homo naledi не копали могил и не рисовали на камнях

Ученые опровергли "сенсационное" открытие, которое было сделано в одной из пещер в Южной Африке.

Недавно группа исследователей сделала сенсационное заявление о том, что представители древнего гоминида, известного как Homo naledi хоронили своих усопших и создавали наскальные рисунки, пишет IFLSciecne.

Ученые утверждали, что несмотря на маленький мозг, который не был больше, чем у шимпанзе, дальние родственники человека проявляли сложное поведение.

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Но научное сообщество отнеслось очень осторожно к таким громким заявлениям, учитывая, что команда, стоящая за "сенсацией", выпустила документальный фильм на Netflix, чтобы раскрутить свои исследования.

Частично разногласия возникли из-за того, что доказательства "невероятного открытия" спрятаны в малодоступной пещере "Восходящей звезды" в Южной Африке. Для того, чтобы попасть в эту пещеру и погребальную камеру, профессору Ли Бергеру из Университета Витватерсранда пришлось сильно похудеть, и он все же получил травму во время своего исследования.

Недоступность костей Homo naledi помешала другим исследователям проверить выводы Бергера, а его команда не потрудилась пригласить независимых экспертов для анализа своих доказательства. Что еще хуже, результаты исследования были широко освещены еще до того, как были рецензированы.

"Эксперты были единодушны в том, что собранных доказательств (захоронения и наскальные рисунки Homo naledi) недостаточно. При преднамеренном захоронении останки, как правило, сочленены, но из снимков в пещере "Восходящей звезды" мы делаем вывод, что кости разбросаны. Это означает, что кости попали в пещеру иным способом", — говорится в рецензии на "сенсационное" исследование.

Homo naledi Фото: Luca Sola

Авторы рецензии подтверждают, что в пещере действительно находятся останки как минимум 15 особей Homo naledi. Но исследователи говорят, что кости туда могли попасть естественным путем, например, с помощью потока воды или деятельности хищников.

Расположение костей указывает именно на естественно движение, но Бергер и его команда утверждают, что нашли место преднамеренного захоронения.

Переходя к предполагаемым гравюрам Homo naledi, авторы говорят, что Бергер и его коллеги не использовали никаких методов для датировки этих надписей. Несмотря на это, в заголовке своей статьи они утверждают, что гравюры были сделаны между 335 000 и 241 000 лет назад Homo naledi.

Такие утверждения не подтверждены никакими научными доказательствами и полностью упускают из виду другое объяснение: они могли быть сделаны более поздними представителями нашего рода.

"На основании представленной на данный момент информации мы не видим убедительных научных доказательств того, что H. naledi хоронил своих мертвецов и создавал наскальные рисунки в системе пещеры "Восходящая звезда", — подытожили автор рецензии.

Напомним, также во время лекции в Институте науки Карнеги (США) 1 декабря Бергер рассказал о доказательствах использования огня Homo naledi, которые они нашли с командой.