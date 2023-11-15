Путь к сердцу. Ученые разгадали неизвестные процессы управления сердечной мышцей

Новое исследование позволило заглянуть в самые недра сердца, открыв науке новый пласт для изучения. Полученные знания помогут в разработке методов лечения болезней сердца.

Группа специалистов недавно совершила прорыв в понимании молекулярной структуры сердца, что стало значительным достижением в области исследований сердечно-сосудистой системы. Их исследование "Крио-ЭМ структура миозиновых нитей сердца человека" дает новое представление о миозиновых нитях сердца, пишет ScienceDaily.

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Сердце состоит из миллиардов клеток, каждая из которых содержит саркомеры — фундаментальные единицы мышцы. Эти саркомеры содержат миозиновые филаменты, имеющие решающее значение для работы сердечной мышцы. Исследование Кэмпбелла позволило обнаружить три различных типа "корон" в этих филаментах. Это открытие расширило наше понимание управления сердечной мышцей и последствий генетических заболеваний сердца, что в будущем предоставит медицине новые методы лечения и, возможно, лекарственные препараты.

Исследование проведилось под руководством доктора философии Кеннета С. Кэмпбелла из Университета штата Кентукки в сотрудничестве с Медицинской школой Университета Массачусетса Чан. Для визуализации сердечных толстых нитей группа использовала одночастичную 3D-реконструкцию, что позволило по-новому взглянуть на структуру и функцию сердца.

В исследовании использовались образцы сердца из Сердечно-сосудистого биорепозитория Гилла, которым руководит Кэмпбелл. С момента своего создания в 2008 г. в этом хранилище было собрано около 15 000 образцов от почти 500 человек. Эти образцы не только играют ключевую роль в исследованиях, подобных проведенному Кэмпбеллом, но и предоставляются исследовательским группам по всему миру, способствуя совместному научному прогрессу.

Исследование имеет большое значение для лечения сердечных заболеваний, особенно актуальное для стран, где сердечные заболевания являются одной из основных причин смерти. Исследование вносит вклад в более широкую деятельность Университета Кентукки по разработке новых методов лечения сердечной недостаточности и миопатий.

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