Энтелодонты: что известно об адских свиньях, которые исчезли миллионы лет назад

Энтелодонты — это вымерший вид, также известный как адские свиньи. Эти создания были родственниками современных гиппопотамов и населяли Землю между 38 и 19 миллионами лет назад.

Среди самых страшных созданий, которые когда-то бродили по планете, динозавры могут занимать центральное место, но существовали менее известные, хотя и не менее устрашающие адские свиньи. Не представляйте себе поросят с рогами — это дальние родственники свиней, принадлежащих к семейству энтелодонтов (Entelodontidae), пишет IFLScience.

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В отличие от настоящих свиней, которые имеют собственное семейство (Suidae), адские свиньи имели похожий на современных свиней вид, но, возможно, были более близкими родственниками гиппопотамов и китообразных, таких как киты и дельфины. Эти существа, известные под общим названием энтелодонты, бродили по всему Северному Полушарию между 38 и 19 миллионами лет назад. Хотя мы имеем приблизительную хронологию их существования, тайна их вымирания остается неразгаданной.

Что касается внешнего вида, то эти адские свиньи не выигрывали никаких конкурсов красоты. Характеризуясь большими черепами с вытянутыми лицевыми частями — некоторые достигали 90 сантиметров в длину — они могли похвастаться костными выростами на нижних челюстях и набором грозных резцов и клыков, напоминающих зубной арсенал современных плотоядных животных. Например, один из самых крупных найденных представителей этого вида, Дедон, весил около 900 килограммов, по сравнению с которым даже здоровенные бурые медведи казались маленькими.

Но не все адские свиньи были гигантскими; некоторые из них достигали более скромных размеров, но все равно весили около 150 килограммов. Однако, несмотря на размер, они были далеки от современных свиней.

Несмотря на их грозный вид, последние исследования ставят под сомнение представление о том, что энтелодонты были свирепыми плотоядными животными. В исследовании, посвященном Entelodon magnus, европейскому виду, проанализированы микронеровности на его зубах. Полученные данные противоречили предыдущим представлениям, указывая на то, что он питался скорее как всеядный дикий кабан, чем как хищник, дробящий кости. Корни, фрукты и, возможно, падаль могли быть в их меню.

Прежде чем вы представите их ласковыми травоядными животными, доказательства заживших следов укусов на черепах энтелодонтов свидетельствуют о том, что они не были спокойными и милыми животными. Похоже, эти существа участвовали в битвах — возможно, за территорию или пищу.

Обнаружение их всеядности добавляет неожиданный поворот к их истории, подчеркивая сложность доисторических экосистем и неожиданные роли, которые играли эти существа. Хотя адские свиньи не являются кровожадными хищниками, как мы когда-то думали, они остаются захватывающим кусочком древней головоломки Земли.

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