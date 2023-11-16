НЛО, метеорит или что-то другое: в небе над США замечена странная вспышка света и грохот (фото)

Ученые пока считают, что необычное явление не может быть падающим метеоритом.

Несколько дней назад жители штата Миннесота (США) в радиусе почти 100 км наблюдали за появлением странной полосы света и сильного звукового удара, который был похож на гром. От этого удара даже содрогались стекла в окнах. Нечто подобное уже ранее наблюдалось в небе над США, хотя ученые пришли к выводу, что это событие связано с падением метеорита и его взрывом в атмосфере. Но сейчас исследователи считают, что новое явление нельзя связать с падением метеорита и для этого есть свои причины, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Жители штата Миннесота, вечером 13 ноября наблюдали за появлением необычной яркой вспышки света, а также полосы света, после чего возник очень сильный звуковой удар, похожий на гром. Эти явления смогли снять камеры, установленные в разных местах. Расследованием инцидента теперь занимаются ученые из NASA и местный астрофизик.

Хотя существуют предположения, что сильный грохот и яркую вспышку света вызвало падение и взрыв крупного метеорита, все же астрофизик Хуан Кабанела считает, что это загадочное явление произошло близко к поверхности, а потому не очень похоже, что это был метеорит.

Жители штата Миннесота, вечером 13 ноября наблюдали за появлением необычной яркой вспышки света, а также полосы света, после чего возник очень сильный звуковой удар, похожий на гром Фото: Daily Mail

На кадрах, которые изучают, в том числе ученые из NASA, видно яркую бело-голубую горизонтальную полосу света, которая возникла в небе. На других снимках видно просто яркую вспышку света. По словам ученых, всего через 3 секунды после появления данного явления в небе прозвучал очень сильный грохот, похожий на мощнейший звук грома.

На данный момент ученые не знают, что именно это было и связаны ли между собой полоса и вспышка в небе. Исследователи говорят, что, например, полоса света была слишком горизонтальной, чтобы говорить о том, что это было движение метеорита.

На кадрах, которые изучают, в том числе ученые из NASA, видно яркую бело-голубую горизонтальную полосу света, которая возникла в небе Фото: Daily Mail

Ученые не исключают возможности того, что это был контролируемый маневр какого-то летательного аппарата. Но они не связывают это явление с появлением НЛО, то есть с присутствием инопланетян, и скорее всего это земное явление. Но доказательств перемещения любых летательных аппаратов в этом районе и в это время пока нет. Также в это время не было зарегистрировано появление молний, которые могли быть ответственными за сильный грохот.

Ученые не исключают возможности того, что это был контролируемый маневр какого-то летательного аппарата Фото: Daily Mail

Пока ученые склоняются к тому, что это было что-то, что находилось на земле или рядом с ней. В то же время в компании Minnesota Meteorites, которая занимается сбором и продажей метеоритов, считают, что версию с падением метеорита не стоит отбрасывать. Возможно это был огромный камень, которые опустился очень низко в атмосферу и там взорвался из-за трения. В зависимости от размера обломков, если они упали на поверхность, каждый грамм такого камня может стоить тысячи долларов.

Как уже писал Фокус, авторы нового исследования выяснили, имеют ли отношение к инопланетянам обнаруженные в океане загадочные сферы. Физик из Гарвардского университета утверждает, что эти сферы прибыли на Землю не из Солнечной системы и могут быть связаны с инопланетянами.