Загадочные сферы, обнаруженные в океане: известно, имеют ли они отношение к инопланетянам (фото)

Физик из Гарвардского университета утверждает, что эти сферы прибыли на Землю не из Солнечной системы и могут быть связаны с инопланетянами.

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В этом году физик Ави Леб из Гарвардского университета взбудоражил научное сообщество, когда заявил о том, что он обнаружил впервые на Земле объекты, которые прибыли из-за пределов Солнечной системы. Леб заявил, что маленькие круглые металлические сферы, найденные на дне Тихого океана в июне этого года, могут быть остатками межзвездного метеорита. Также Леб заявил, после проведения исследования, что подобный химических состав никогда не встречался раньше и эти сферы могут быть даже обломками космического корабля инопланетян. Это утверждение многие ученые подвергли критике, и новое исследование, опубликованное в издании Research Notes of AAS, еще больше ставит под сомнение утверждения ученого из Гарварда, пишет Daily Mail.

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После заявлений Леба о том, что он обнаружил металлические сферы, которые могут иметь отношение не просто к межзвездному объекту, а даже к искусственно созданному внеземному объекту, многие ученые заявили, что нет убедительных доказательств этому утверждению.

Авторы исследования провели новый анализ найденных сфер и считают, что они являются продуктом промышленного загрязнения и представляют собой лишь угольную золу. То есть это абсолютно земные объекты и никакого отношения к межзвездным метеоритам и тем более к космическим кораблям инопланетян они не имеют.

Ученые выяснили, что данные сферы, которые достали с дна океана Леб и его команда, в своем составе имеют большое количество бериллия, лантана и урана. При этом количество бериллия было в сотни раз больше, чем составе земных горных пород, а урана и лантана – в 500 раз больше.

После заявлений Леба о том, что он обнаружил металлические сферы, которые могут иметь отношение не просто к межзвездному объекту, а даже к искусственно созданному внеземному объекту, многие ученые заявили, что нет убедительных доказательств этому утверждению Фото: Daily Mail

Бериллий образуется в результате химической реакции, в которой участвуют космические лучи высокой энергии, а это, по словам Леба, является признаком того, что это остатки межзвездного объекта.

Но авторы нового исследования заявили, что между этими тремя элементами (а также никелем, найденным в составе сфер) существует соответствие с бериллием, лантаном, ураном и никелем, который образуется в золе после сжигания угля. То есть это угольная зола, которая образовалась в результате промышленной деятельности.

Авторы исследования провели новый анализ найденных сфер и считают, что они являются продуктом промышленного загрязнения и представляют собой лишь угольную золу Фото: Daily Mail

Но Леб заявил, что сферы имеют гораздо больше железа в своем составе, чем содержит угольная зола. К тому же такую золу нельзя было поднять с помощью магнитов, как это было сделано Лебом и его командой, ведь уголь немагнитный. То есть Леб продолжает настаивать на своей версии о том, что найденные сферы имеют межзвездное происхождение.

Когда физик из Гарварда и его команда провели изучение загадочных металлических сфер, то они обнаружили химических состав, который не соответствовал никаким природным или искусственным сплавам.

Исследование Леба до сих пор не прошло научное рецензирование и возможно эксперты никогда этого не сделают. Дело в том, что Ави Леб заработал себе репутацию автора авантюрных теорий, когда предположил, что межзвездный объект Оумуамуа мог быть создан инопланетянами.

Исследование Леба до сих пор не прошло научное рецензирование и возможно эксперты никогда этого не сделают. Дело в том, что Ави Леб заработал себе репутацию автора авантюрных теорий, когда предположил, что межзвездный объект Оумуамуа мог быть создан инопланетянами Фото: Forbes

Что касается всей этой истории с загадочными сферами, то она началась еще в 2014 году, когда на Землю упал межзвездный метеорит, получивший название IM1. В июне 2023 года Ави Леб организовал экспедицию, во время которой были найдены 700 металлических сфер небольшого размера.

Пока что известно о трех межзвездных объектах: это собственно метеорит IM1, а также объект Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году и комета 2I/Борисова, обнаруженная в 2019 году.

Как уже писал Фокус, недавно Ави Леб принял участие в расследование необычного инцидента, который произошел в США. В небе над некоторыми штатами было зафиксировано появление очень сильного грохота, который ощущался на поверхности. Оказалось, что это не связано с появлением НЛО.