Серьезные последствия: ученые нашли связь между изменением климата и проблемами с мозгом

Недавние исследования обнаружили заметную связь между изменением климата и его потенциальным влиянием на мозг человека, открыв новую область незаметных, но серьезных последствий сложившейся ситуации.

Ученые из различных известных университетов приняли участие в работе над исследованием, в котором рассматривается, как изменение климата может повлиять на функции нашего мозга и появляются возможные неочевидные, на первый взгляд, когнитивные последствия, пишет Knowridge.

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В течение многих лет ученые признавали глубокое влияние факторов окружающей среды на развитие и адаптацию мозга. Первые исследования на животных показали значительные изменения в мозге в ответ на изменяющиеся условия окружающей среды. Исследования на людях, особенно те, в которых изучалось влияние бедности, выявили нарушения в работе систем мозга. В этих исследованиях особое внимание уделялось таким элементам, как ограниченная когнитивная стимуляция, воздействие вредных веществ, плохое питание и стресс в детстве, что подчеркивает критическую роль окружающей среды в здоровье мозга.

Новейшее международное исследование подчеркивает актуальность изучения влияния на здоровье мозга экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, таких как жара, засуха, ураганы, лесные пожары и наводнения. Исследователи предполагают, что эти явления могут вызывать изменения в структуре, функциональности и общем состоянии мозга. Они призывают к проведению дополнительных исследований, чтобы понять взаимосвязь между этими изменениями и ухудшением самочувствия и поведения.

Кроме того, в исследовании отмечается значительная роль нейронауки в формировании нашего понимания и реакции на изменение климата. В нем рассматривается, как деятельность мозга, связанная с мотивацией, эмоциями и восприятием времени, может помочь предсказать поведение и выявить препятствия для экологически безопасных действий.

Авторы подчеркивают сложность проблемы изменения климата и работы мозга, выявляя их взаимосвязь. Они также выделили важность защиты нашего мозга от воздействия климатических изменений и использования наших когнитивных способностей для преодоления этих проблем. В их статье, озаглавленной "Использование нейронауки для исследований изменения климата", подчеркивается важность признания и понимания потенциальных последствий этой новой проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что изменения климата заставляют нас слепнуть. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что меняющийся климат Земли увеличивает скорость слепоты человечества.

Также Фокус писал о том, что последствия глобального потепления буквально уменьшают наш мозг. Исследователи предполагают, что человеческий мозг неожиданным образом реагирует на стресс окружающей среды.