Археологи открыли в Сербии более 100 древних памятников Европы бронзового века (фото)

Обнаруженные объекты, которым примерно 3600 лет, образуют невероятный 150-километровый пояс вдоль реки Тиса.

Археологи из Университетского колледжа Дублина с помощью современных технологий сделали необычайное открытие: более 100 ранее неизвестных древних памятников, разбросанных по территории современной Сербии. Эти находки проливают свет на регион, что долгое время оставался без внимания и который когда-то считался далекой и незначительной частью Европы бронзового века, пишет Arkeonews.

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Прорыв стал возможным благодаря использованию спутниковых изображений Google Earth и воздушной разведки. Этот высокотехнологичный подход трансформировал археологию, позволив экспертам не только мониторить известные объекты, но и выявлять скрытые сокровища, лежащие под поверхностью Земли.

Исследователи использовали Google Earth, чтобы обнаружить круговые земляные сооружения и глубокие рвы, подобные этому на севере Сербии Фото: BARRY MOLLOY AND DARJA GROSMAN

Обнаруженные объекты, которым примерно 3600 лет, образуют невероятный 150-километровый пояс вдоль реки Тиса. Эти сооружения, включая массивные ограждения, защищенные стенами и рвами, были важными компонентами разветвленной сети поселений, вовлеченных в оживленную торговлю, которая связала континент воедино.

Многие сооружения, многие из которых обнаружены впервые, скрывались на виду. Некоторые из них невидимы на земле, потому что они были распаханы почти до основания после десятилетий интенсивного земледелия или разрушены в доисторические времена.

Двадцать четыре локации, идентифицированные с помощью спутниковых данных и подтвержденные как археологические объекты Фото: M. Estanqueiro

Паннонскую равнину, открытую территорию, которая сейчас включает части Румынии, Венгрии и Сербии, считали далекой глубиной. Так было даже после того, как два десятилетия назад археологи обнаружили несколько массивных поселений бронзового века, некоторые из которых были защищены километровыми стенами и рвами.

"Их рассматривали как единорогов на фоне ландшафта, — говорит Барри Моллой, археолог из Университетского колледжа Дублина. — Это место считалось глухим уголком".

Чтобы подтвердить возраст этих объектов, археологи использовали различные методы, включая изучение фрагментов керамики, камней, использовавшихся для размола зерна, и костей животных, разбросанных по всей территории. Радиоуглеродное датирование этих артефактов позволило отнести остатки сооружений к временным границам от 1550 г. до н. э. до 1200 г. до н. э.

Гигантские размеры и сложность этих сооружений продолжают ставить перед исследователями вопросы. Несмотря на вызовы, связанные с их размерами и течением времени, эти открытия имеют решающее значение для составления пазла Европы бронзового века. Они дают ценную информацию о богатой истории континента, в частности о его разветвленных торговых сетях и культурных связях.

Используя спутниковые снимки и инновационные археологические методы, ученые неуклонно заполняют пробелы в наших знаниях, предлагая заглянуть в жизнь и общество наших далеких предков. Эти находки служат напоминанием о необъятности нашего прошлого и о захватывающих возможностях, которые открываются перед нами в разгадке его тайн.

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