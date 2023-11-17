Риск инфекций уменьшится. Ученые создали новый материал, очищающий медицинские устройства

Новое соединение лишено недостатков уже существующих средств очистки медицинской аппаратуры, а также имеет возможность недорогого масштабного производства.

Группа исследователей из Университета штата Колорадо и Университета Сент-Эндрюс разработала новый антимикробный материал, который перспективен для предотвращения инфекций, связанных с внутренними медицинскими устройствами, пишет Technology Networks.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Новый материал, представляющий собой комбинацию металлоорганических каркасов, образует тонкопленочную мембрану, которая со временем выделяет оксид азота — природный антимикробный агент.

Эффективность материала заключается в его способности убивать бактерии и грибки, что очень важно для медицинских устройств, имплантируемых в организм. Мелисса Рейнольдс, профессор химии, подчеркнула потенциал такого покрытия для нелекарственной профилактики инфекций при таких операциях, как замена тазобедренного сустава. Это очень важно, учитывая риск инфицирования при таких операциях, как отмечает Американская академия хирургов-ортопедов.

В настоящее время для предотвращения инфекций в медицинских устройствах часто используются серебряные покрытия, однако они имеют свои недостатки, включая возможное вымывание серебра и несовместимость с некоторыми типами устройств. Новый материал представляет собой перспективную альтернативу, лишенную этих недостатков.

Этому прорыву способствовали инновационные методы криогенной визуализации, позволившие оптимизировать состав материала для эффективного выделения оксида азота. Предварительные результаты показывают его эффективность в отношении таких распространенных бактерий, как стафилококк и кишечная палочка, даже в небольших количествах.

В настоящее время исследовательская группа сосредоточила свои усилия на адаптации этого тонкопленочного материала для более широкого применения, в том числе в таких устройствах, как кардиостимуляторы. Благодаря возможности недорогого производства и отсутствию выявленных ограничений эта разработка может существенно повысить безопасность медицинских приборов.

Ранее Фокус писал об открытии антибиотика, против которого у бактерий нет шансов. По мере того как супербактерии становятся все сильнее, неприметный образец почвы в руках науки смог нанести им тяжелый удар, от которого они, возможно, не смогут оправиться.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.