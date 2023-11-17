Потерянное золото якобитов: исследователь назвал потенциальные места, где искать сокровища (видео)

Потерянное золото якобитов, похороненное где-то в Шотландии, годами интересует ученых и кладоискателей. Недавние исследования указывают на четыре потенциальных места в которых спрятали сокровища.

В шотландской истории немногие истории захватывают воображение так же, как тайна потерянного золота якобитов. Начиная с 1745 года, когда принц Чарльз Эдуард Стюарт, или принц Чарли, стремился занять престолы Шотландии, Англии и Ирландии, эта сага разворачивается с интригами и спорами, пишет Ancient Origins.

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В то время Испания и Рим пообещали оказать значительную финансовую поддержку делу якобитов — всего 400 000 ливров в месяц. Проблема заключалась в том, чтобы доставить эти средства повстанческой армии Чарли. Начальная часть золота, отправленная в 1745 году, попала в руки сторонников клана Маккея, что осложнило ситуацию.

После битвы при Каллодене в 1746 году, где армия принца Чарли потерпела поражение, интрига обострилась. Прежде чем весть о поражении дошла до Франции, фрегаты, нагруженные бренди, припасами и значительным количеством золотых монет, вошли в озеро Лох-нан-Ума, где они выгрузили сокровище. Шесть сундуков золота, общей стоимостью 1,2 миллиона ливров, были перевезены к озеру Лох-Аркейг, где их и закопали.

Доктор Арчибальд Кэмерон. Центральный персонаж истории о потерянном сокровище Фото: Википедия

Секрет расположения сокровища доверили Мюррею из Броутона, который должен был распределить золото между местными вождями. Однако когда его задержали правительственные войска, тайна перешла к вождю клана Кэмерон, а затем к вождю клана Макферсон, Юану Макферсону из Клуни. Однако после побега Чарльза в сентябре 1746 года, последующие годы Макферсон жил в изгнании, скрываясь от властей.

Местонахождение этого сокровища было одержимостью принца Чарли. Несмотря на попытки найти его, включая миссию во главе с доктором Арчибальдом Кэмероном в 1753 году, судьба золота оставалась неуловимой. Возникли обвинения в хищении, что привело к раздору среди уцелевших якобитов. Согласно документам, якобиты и вожди Хайленда обвиняли друг друга, что привело к оскорблениям и раздорам.

История якобитов

Десятилетия исследований дали четыре потенциальные подсказки о местонахождении золота. Архивы клана Кэмеронов указывают на тайник на месте сожжения Каллича, а "Chambers History" рассказывает о тайном захоронении вблизи Кинлочаркайга. В 2003 году появилось письмо, в котором подробно изложено предсмертное признание, указывающее на Арисаиг на западном побережье как на потенциальное место захоронения.

Тайна углубляется с открытием "Пещеры принца Чарли". Однако недавние исследования предполагают, что первые картографы могли перепутать "клетку" (cage) с "пещерой" (cave). Маргарет Элфинстоун предполагает, что на картах обозначено местонахождение "Клетки Клуни", убежища вождя клана Макферсона.

Поиски утраченного якобитского золота продолжаются. Наследие клада красавчика принца Чарли продолжает манить искателей приключений, историков и охотников за сокровищами, приглашая их раскрыть тайны, погребенные в богатом прошлом Шотландии.

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