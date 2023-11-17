Вяло спотыкаются и пускают слюни. В Йеллоустоунском парке инфекция превращает оленей в зомби

Смотрители национального парка подтвердили первый случай заражения чрезвычайно опасной и быстро распространяющейся среди животных болезнью.

На днях Йеллоустонский национальный парк подтвердил первый случай хронической истощающей болезни (CWD), которую также прозвали "болезнью зомби-оленей" из-за ее весьма мрачных симптомов, которые проявляются у некоторых животных, пишет Forbes.

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CWD представляет собой заразную и неизменно смертельную болезнь, которая поражает оленьих, в эту группу входят:

лоси;

олени;

карибу;

северные олени.

Известно, что болезнь вызывается причинами — инфекционными, неправильно свернутыми вариантами белков, которые способны вызвать неправильное сворачивание и нормальных аналогов. В результате они постепенно разрушают мозг и нервную систему животного. Основными симптомами заболевания являются:

резкая потеря веса (истощение);

опускание головы;

спотыкание;

вялость;

пускание слюней.

Увы, сегодня не существует методов лечения CWD, как и вакцины, защищающей от него. Ученые уже установили, что заболевание передается через прямой контакт с жидкостями зараженного, например, фекалиями, слюной, кровью или мочой. Другой вероятной причиной заражения может стать непрямой контакт с объектами или окружающей средой, загрязненными инфекционным материалом.

Опасность заключается в том, что прионы чрезвычайно сложно инактивировать, а потому прионные заболевания почти невозможно уничтожить. Отметим, что сегодня ученым также неизвестны случаи заражения людей, домашних или сельскохозяйственных животных CWD, но в Центре по контролю и профилактике заболеваний уже заявили, что если заражение и возможно, оно, вероятно, произойдет из-за употребления в пищу зараженного мяса.

Таким образом ученые и ЦКЗ призывают охотников избегать животных, которые выглядят больными, найдены мертвыми или ведут себя странно во время охоты. Охотников также попросили избегать контакта с животными, работать в перчатках и не использовать бытовые ножи при полевой уборке.

По словам представителей Национального Йеллоустоунского парка, болезнь была подтверждена у взрослого оленя, найденного возле озера. Из-за того, что не существует эффективного способа борьбы с этим заболеванием, смотрители заявили, что будут работать над выявлением зон в парке, подверженных CWD, а также усилят мониторинг и тестирование на предмет болезни.

Ранее Фокус писал о том, что зомби-инфекция из сериала "Одни из нас" существует, но имеет некоторые отличия.