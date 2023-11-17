Сокровища Варненской культуры: как экскаватор откопал самые ценные золотые артефакты (фото)

Представители Варненской культуры когда-то были влиятельным обществом, о чем свидетельствуют многочисленные артефакты возрастом 5 тысяч лет. С 1972 по 1991 год найдено более 22 000 артефактов, в том числе более 3 000 из золота.

В 1970-х годах в Болгарии произошло выдающееся открытие, которое открыло множество древних тайн. Самая богатая из когда-либо найденных могил, датированная 5 тысячелетием до нашей эры, содержала клад золотых артефактов, что сделало ее одной из самых важных археологических находок в истории страны, пишет GreekReporter.

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Раскопанная экскаваторщиком Райчо Мариновым, эта находка пролила свет на развитое общество, известное как Варненская культура. Среди могил некоторые выделялись как "символические могилы" без скелетов, но с большим количеством золота и драгоценностей.

В могиле 43 археологи нашли останки высокопоставленного мужчины, предполагая, что он мог быть правителем. Захоронение содержало чрезвычайное количество золота, что свидетельствует о структурированной иерархии варненского общества.

Во время масштабных раскопок с 1972 по 1991 год найдено более 22 000 артефактов, в том числе более 3 000 из золота. Эта древняя цивилизация, старше Месопотамии и Египта, продемонстрировала передовые навыки в изготовлении золотых артефактов между 4600 и 4200 годами до нашей эры.

Захоронение содержало чрезвычайное количество золота, что свидетельствует о структурированной иерархии варненского общества Фото: Varna Official Visitor Guide

Появление золотарства в Варне трансформировало общество, создав успешную торговую сеть с соседними регионами. Поселение Варна стало важным торговым центром с удобной гаванью для кораблей, плававших через Черное море. Этот экономический рост привел к развитию социальных классов, на вершине которых оказались металлурги, а за ними — купцы и фермеры.

Влияние Варненской культуры вышло далеко за пределы своего времени, формируя Европу на протяжении тысячелетий. Практика захоронения в Варненском некрополе дает представление о социальной иерархии, а находки указывают на присутствие могущественных правителей или царей.

Одно из примечательных захоронений, захоронение мужчины из Варны, содержало массивные золотые ножны над фаллосом и скипетр, что указывало на высокий ранг или духовную власть. Это было первое известное элитное мужское захоронение в Европе, которое бросило вызов предыдущим представлениям о матриархальных обществах. Археолог Мария Гимбутас предположила, что переход к мужскому доминированию произошел в конце V тысячелетия до нашей эры.

Могилы также дают представление о религиозных верованиях и погребальных практиках варненской культуры. Различные позиции мужчин и женщин в могилах, а также золотые амулеты, символизирующие женщин и ассоциирующиеся с беременностью, дают ценную информацию.

Несмотря на свой некогда могущественный статус, Варненская культура начала приходить в упадок в конце пятого тысячелетия до нашей эры. Причины ее упадка остаются предметом дискуссий, среди которых рассматриваются такие факторы, как изменение климата и вторжение конных воинов из степей.

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