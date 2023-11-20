Пугающая репутация. Ученые узнали, как именно электросудорожная терапия лечит депрессию

Новое исследование позволило подчеркнуть эффективность терапии, репутацию которой сильно исказили в фильмах, выставив ее в качестве пытки, а не способа лечения.

Недавнее исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Сан-Диего, пролило свет на то, как электросудорожная терапия (ЭСТ) и магнитосудорожная терапия (МСТ) эффективно лечат психические заболевания, в частности тяжелые депрессии. Это открытие позволяет ответить на давние вопросы психиатрии и нейронауки о механизмах, лежащих в основе этих методов лечения, пишет New Atlas.

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ЭСТ, известная как шоковая терапия, заключается в вызывании контролируемых судорог в мозге с помощью электрического воздействия. Вопреки драматическим представлениям в кино, современная ЭСТ проводится под анестезией с точно контролируемым уровнем электричества. В МСТ, родственном методе лечения, для вызывания судорог вместо электродов используются магниты.

В первом исследовании использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ) для анализа активности мозга пациентов, подвергшихся ЭСТ для лечения депрессии. Второе же исследование было полностью посвящено МСТ. Результаты обоих исследований показали повышенную апериодическую активность, которая ранее считалась просто фоновым шумом в мозге. Это открытие позволяет ученым предположить, что ЭСТ и МСТ восстанавливают основные функции мозга у лиц с депрессией за счет усиления тормозной активности, замедляя тем самым работу мозга.

Исследователи наблюдали устойчивую картину замедления электрической активности на снимках мозга пациентов, получавших эти методы лечения. По итогам научной работы ученые заявили, что это явление, которое в течение многих лет оставалось необъяснимым, связано с тормозным эффектом апериодической активности.

Для полного понимания этих результатов и их клинического применения необходимы дальнейшие исследования. Группа изучает возможность использования апериодической активности в качестве индикатора эффективности лечения при других видах терапии депрессии, включая медикаментозную. Конечная цель состоит в том, чтобы повысить работоспособность этих методов лечения и свести к минимуму их побочные эффекты.

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