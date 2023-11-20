"Космическая лоза" длиной 13 млн световых лет: обнаружена необычная мегаструктура в космосе (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили очень длинную структуру из 20 связанных между собой галактик.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, телескоп Уэбб во время изучения ранней Вселенной обнаружил необычную структуру в космосе. Она представляет собой массивную цепь из 20 галактик. Это открытие может помочь астрономам понять, как формируются самые массивные структуры во Вселенной, пишет Live Science.

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Новую мегаструктуру ученые назвали "Космическая лоза", потому как она тянется через космос как виноградная лоза. Астрономы считают, что длина этой структуры, состоящей из 20 связанных между собой галактик, составляет примерно 13 млн световых лет, а ширина – 650 тысяч световых лет. Это в 6,5 раз больше, чем размер Млечного Пути.

Ученые специально искали свет самых далеких галактик, основывая свой поиск на свойстве света, известном как красное смещение. Это означает, что чем дальше находится галактика от нас, тем больше длины волн ее света смещаются в красную часть электромагнитного спектра.

Как показало исследование, все 20 галактик в этой мегаструктуре имеют красное смещение 3,44. Это значит, что свет, который излучают эти галактики преодолел расстояние от 11 до 12 млрд световых лет. То есть он путешествовал большую часть жизни Вселенной, которая появилась 13,8 млрд лет назад.

Новую космическую мегаструктуру ученые назвали "Космическая лоза", потому как она тянется через космос как виноградная лоза. Астрономы считают, что длина этой структуры, состоящей из 20 связанных между собой галактик, составляет примерно 13 млн световых лет, а ширина – 650 тысяч световых лет Фото: Live Science

По словам авторов исследования, их удивил огромный размер "Космчиеской лозы", ведь он намного больше, чем размер других групп галактик, обнаруженных в ранней Вселенной. Астрономы считают, что эта мегаструктура должна превратиться в скопление галактик, которые представляют собой самые массивные структуры во Вселенной. Галактики в скоплениях удерживает связанными между собой сильная гравитация, а масса таких скоплений может быть больше массы Солнца в диапазоне от 100 млрд раз до несколько квадриллионов раз.

Ученые считают, что масса "Космической лозы" в 260 млрд раз больше массы Солнца. Но рост этой структуры продолжается. Хотя две самые большие галактики в ней уже почти прекратили набирать массу, то есть появление новых звезд в них почти остановилось.

Но возникает вопрос: что помешало в такой ранний период существования Вселенной расти этим галактикам? Дело в том, как горят ученые, что они были удивлены увидеть в ранней Вселенной огромные галактик, которые почти исчерпали запас газа, необходимый для появления новых звезд.

Астрономы считают, что такое положение вещей может быть связано с тем, что огромные галактики в относительно недавнем прошлом поглотили меньшие галактики. Такое поглощение привело к появлению бурного звездообразования, что и истощило большие запасы газа.

Авторы исследования говорят, что нужны дополнительные наблюдения, чтобы раскрыть секреты, которые таит в себе новая мегаструктура из ранней Вселенной.

Как уже писал Фокус, дьявольская комета с "рогами" летит к Земле и на ней недавно произошло самое мощное извержение. На криовулканической комете, которая в три раза больше горы Эверест, в четвертый раз за 5 месяцев произошло извержение. И снова это привело к появлению "рогов".