Дьявольская комета с "рогами" летит к Земле: на ней произошло самое мощное извержение (фото)

На криовулканической комете, которая в три раза больше горы Эверест, в четвертый раз за 5 месяцев произошло извержение. И снова это привело к появлению "рогов".

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В начале июня 2024 года комета 12P/Понса-Брукса будет находиться на самом близком расстоянии от Земли – 232 млн км. Это в полтора раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Сейчас эта короткопериодическая криовулканическая комета летит к нашей планете, а до этого приблизится к Солнцу, и снова вернется потом во внешние части Солнечной системы во время своего 71-летнего орбитального периода. Несколько дней назад американский астроном любитель обнаружил, что на этой комете произошло очередное, уже четвертое по счету за последние 5 месяцев, извержение. И этот взрыв был мощнее, чем предыдущие, пишет Space.

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Комета под названием 12P/Понса-Брукса получила прозвище "Дьявольская комета" в июле этого года, когда ученые обнаружили сильное извержение на ней, которое привело к образованию необычной структуры комы кометы. Она выглядела разделенной и напоминала рога. За это время ученые зафиксировали значительное увеличение яркости кометы, и она становится более видимой в телескопы.

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Несколько дней назад астроном-любитель Элиот Херман из США, который наблюдал за полетом кометы шириной почти 30 км, обнаружил, что на ней снова произошел взрыв. В результате выброса газа и льда с поверхности кометы ее кома снова разделилась и возникли уже известные ученым "рога". При этом яркость кометы увеличилась примерно в 100 раз.

Несколько дней назад астроном-любитель Элиот Херман из США, который наблюдал за полетом кометы шириной почти 30 км, обнаружил, что на ней снова произошел взрыв. В результате выброса газа и льда с поверхности кометы ее кома снова разделилась и возникли уже известные ученым "рога". При этом яркость кометы увеличилась примерно в 100 раз Фото: space.com

Комета 12P/Понса-Брукса называется криовулканической, ведь на ней происходят извержения льда и газа во время ее приближения к Солнцу. Излучение нашей звезды нагревает кометы, и они сбрасывают с себя верхние слои. Но у "Дьявольской кометы" внутренняя часть нагревается сильнее, что приводит в масштабным выбросам вещества в космос. Чем больше газообразного льда и пыли улетит из кометы, чем больше будет ее оболочка или кома, а значит она больше будет отражать солнечный свет. Поэтому комета становится ярче.

Необычные "рога" появляются из-за того, что на поверхности кометы 12P/Понса-Брукса находится странная выпуклость и выбросы вещества обходят эту выпуклость, потому кома кажется разделенной.

Сейчас эта взрывная комета летит со скоростью 64 373 км/ч, что примерно в 30 раз быстрее, чем максимальная скорость самолета F-16. Если к Земле комета приблизится 2 июня следующего года, то на максимально близком расстоянии от Солнца (117 млн км) он окажется 24 апреля.

Впервые за 69 лет ученые увидели извержение кометы 12P/Понса-Брукса в июле этого года, следующие 2 извержения произошли в октябре.

Как уже писал Фокус, Вселенная расширяется быстрее, чем предсказывает теория. Ученые считают, что источник этой загадки скрывается в самом раннем прошлом космоса.

Также Фокус писало том, что извержение на Солнце было таким сильным, что исказило магнитное поле нашей звезды. Космические аппараты наблюдали за мощнейшим выбросом плазмы в космос.