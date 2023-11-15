Виляла хвостом, как собака: почему комета Erasmus странно себя вела, пролетая мимо Солнца (фото)

Согласно исследованию, еще ни одна комета не показывала такое движение своим хвостом, как это сделала C/2020 S3 (Erasmus).

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Некоторые астрономы говорят, что кометы похожи на кошек, которые так же, как и домашние питомцы имеют хвост и делают с ним, что хотят. Но в 2020 году комета C/2020 S3 (Erasmus) вела себя скорее, как собака, а не как кошка, сильно виляя своим хвостом во время сближения с Солнцем. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов ArXiv, считают, что такое поведение можно объяснить сильным корональным выбросом массы на Солнце, пишет IFLScience.

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Комета, прилетающая к Солнцу раз в 1800 лет

Как уже известно ученым, комета C/2020 S3 (Erasmus) совершает полный облет вокруг Солнца за 1800 лет. Если даже ее и наблюдали 1800 лет назад, то записей об этом в исторических хрониках не сохранилось. Эту комету обнаружили три года назад, и она выглядела как обычная долгопериодическая комета, хотя и приблизилась к Солнцу на расстояние от Меркурия до нашей звезды. То есть очень близко.

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С Земли очень сложно было проводить наблюдения за этой кометой, ведь ее затмевал очень яркий свет Солнца, но с помощью космических аппаратов STEREO-A и SoHO, ученые получили подробные данные об этом объекте.

Два разных хвоста у кометы

Несмотря на то, что кометы сравнивают с кошками, C/2020 S3 в отличие от этих домашних животных вырастила не один, а сразу 2 хвоста. Один хвост состоял из пыли, а второй – из ионов. При этом оба хвоста не всегда были направлены в одну и ту же сторону.

Когда комета приблизилась к Солнцу, то каждую секунду она выбрасывала примерно 12 тонн водяного пара, когда лед на поверхности кометы испарялся из-за высокой температуры окружающей среды. В это же время комета выбрасывала и пыль, связанную ранее с этим льдом.

Когда комета приблизилась к Солнцу, то каждую секунду она выбрасывала примерно 12 тонн водяного пара, когда лед на поверхности кометы испарялся из-за высокой температуры окружающей среды. В это же время комета выбрасывала и пыль, связанную ранее с этим льдом Фото: NASA

По словам авторов исследования, считается, что хвост комет отталкивает солнечный ветер и это отчасти верное предположение. Но на самом деле главной движущей силой в этом процессе выступает давление электромагнитного излучения. Это давление, которое оказывает излучение (в данном случае Солнца) на поверхность объекта (в данном случае кометы). Ученые говорят, что это давление света повлияло на пыль, которая вырывалась из кометы, и это влияние было в 10 раз сильнее, чем это делает солнечный ветер (поток солнечных частиц).

Авторы исследования говорят, что часть водяного пара, который вылетал из кометы C/2020 S3 подверглась ионизации ультрафиолетовым излучением Солнца и превратилась в плазму. Как раз для хвоста из плазмы главной движущей силой, которая определила его направление, был солнечный ветер.

Необычное поведение хвоста кометы

По словам ученых, еще у одной кометы не было обнаружено такое необычное движение плазменного хвоста, как это было замечено у C/2020 S3. Колебания хвоста происходили в диапазоне от 150 до 210 градусов относительно Солнца. Это говорит о том, что скорость солнечного ветра менялась от 200 до 550 км/с, как показало исследование. Но в какой-то момент в течение нескольких дней наблюдений за кометой этот хвост очень сильно начал колебаться.

Ученые считают, что причиной этого колебания стал мощный корональный выброс массы (поток плазмы) на Солнце, который вырвался из одного из солнечных пятен. Из-за того, что этот поток плазмы улетел в космос, миновав Землю, о нем почти ничего не известно.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что кометы могли доставить необходимые для появления жизни компоненты не только на Землю, но и на другие планеты в нашей галактике. Новое исследование показало, каким образом кометы могли это сделать, чтобы не разрушить строительные блоки жизни в своем составе.