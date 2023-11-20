Диявольська комета з "рогами" летить до Землі: на ній сталося найпотужніше виверження (фото)

На кріовулканічній кометі, яка втричі більша за гору Еверест, вчетверте за 5 місяців сталося виверження. І знову це призвело до появи "рогів".

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На початку червня 2024 року комета 12P/Понса-Брукса перебуватиме на найближчій відстані від Землі — 232 млн км. Це в півтора раза більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Наразі ця короткоперіодична кріовулканічна комета летить до нашої планети, а до цього наблизиться до Сонця, і знову повернеться потім у зовнішні частини Сонячної системи під час свого 71-річного орбітального періоду. Кілька днів тому американський астроном любитель виявив, що на цій кометі сталося чергове, вже четверте за рахунком за останні 5 місяців, виверження. І цей вибух був потужнішим, ніж попередні, пише Space.

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Комета під назвою 12P/Понса-Брукса отримала прізвисько "Диявольська комета" в липні цього року, коли вчені виявили сильне виверження на ній, яке призвело до утворення незвичайної структури коми комети. Вона виглядала розділеною і нагадувала роги. За цей час вчені зафіксували значне збільшення яскравості комети, і вона стає більш видимою в телескопи.

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Кілька днів тому астроном-любитель Еліот Херман зі США, який спостерігав за польотом комети завширшки майже 30 км, виявив, що на ній знову стався вибух. Унаслідок викиду газу і льоду з поверхні комети її кома знову розділилася і виникли вже відомі вченим "роги". При цьому яскравість комети збільшилася приблизно в 100 разів.

Кілька днів тому астроном-любитель Еліот Херман зі США, який спостерігав за польотом комети завширшки майже 30 км, виявив, що на ній знову стався вибух. Унаслідок викиду газу і льоду з поверхні комети її кома знову розділилася і виникли вже відомі вченим "роги". При цьому яскравість комети збільшилася приблизно в 100 разів Фото: space.com

Комета 12P/Понса-Брукса називається кріовулканічною, адже на ній відбуваються виверження льоду і газу під час її наближення до Сонця. Випромінювання нашої зірки нагріває комети, і вони скидають із себе верхні шари. Але у "Диявольської комети" внутрішня частина нагрівається сильніше, що призводить до масштабних викидів речовини в космос. Що більше газоподібного льоду і пилу вилетить з комети, то більшою буде її оболонка або кома, а значить, вона більше відбиватиме сонячне світло. Тому комета стає яскравішою.

Незвичайні "роги" з'являються через те, що на поверхні комети 12P/Понса-Брукса є дивна опуклість і викиди речовини обходять цю опуклість, тому кома здається розділеною.

Зараз ця вибухова комета летить зі швидкістю 64 373 км/год, що приблизно в 30 разів швидше, ніж максимальна швидкість літака F-16. Якщо до Землі комета наблизиться 2 червня наступного року, то на максимально близькій відстані від Сонця (117 млн км) вона опиниться 24 квітня.

Уперше за 69 років учені побачили виверження комети 12P/Понса-Брукса в липні цього року, наступні 2 виверження відбулися в жовтні.

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