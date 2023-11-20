Виверження на Сонці було таким сильним, що спотворило магнітне поле нашої зірки (відео)

Космічні апарати спостерігали за найпотужнішим викидом плазми в космос.

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Минулого тижня, а саме 15 листопада, космічні апарати Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA зробили знімки потужного виверження на Сонці, відомого, як корональний викид маси. Це виверження було настільки сильним, що спотворило магнітне поле Сонця, пише Space.

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Корональні викиди маси, тобто потоки дуже гарячої плазми, з'являються із сонячних плям. Це темні регіони на поверхні Сонця, де лінії магнітного поля заплутуються, розриваються, а потім знову з'єднуються, що призводить до сильного викиду енергії. Унаслідок такого вибуху в космос також відлітають гігантські потоки плазми, які можуть переміщатися зі швидкістю в мільйони кілометрів на годину.

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За словами вчених, енергія, що звільнилася після коронального викиду маси, призвела до появи коливань температури вздовж ліній магнітного поля Сонця. Тобто викид плазми був настільки потужним, що спотворив магнітне поле Сонця.

Цей корональний викид маси стався в районі північного полюса нашої зірки і за цією подією спостерігали одразу кілька космічних апаратів, які за допомогою своїх камер зробили унікальні знімки та відео.

Космічний апарат SOHO спостерігає за Сонцем і вивчає вплив космічної погоди на Землю. Це допомагає вченим прогнозувати появу геомагнітних бур. Як показали дані спостережень, черговий потужний корональний викид маси не був спрямований на нашу планету, а тому жодних негативних наслідків не було. Якби потік плазми був спрямований на Землю, то вже за кілька днів після вибуху він досяг би планети і це могло негативно вплинути на роботу зв'язку та навігації.

Минулого тижня, а саме 15 листопада, космічні апарати Європейського космічного агентства (ЄКА) і NASA зробили знімки потужного виверження на Сонці, відомого, як корональний викид маси. Це виверження було настільки сильним, що спотворило магнітне поле Сонця Фото: NASA

Часто корональні викиди маси виглядають як гігантське кільце, але апарат SOHO сфотографував, як із Сонця вирвався яскравий опуклий шлейф, за яким пішов потік плазми через його центр, що нагадує нитку розжарювання в лампочці.

Також за новим виверженням на Сонці стежив апарат SDO, який вивчає атмосферу нашої зірки, щоб краще зрозуміти вплив Сонця на Землю і навколоземний простір. Знімки цього апарату показали не тільки потужний викид плазми, а й величезний викид енергії з поверхні Сонця.

Наразі ЄКА готує до запуску новий космічний апарат Vigil, який займатиметься тим самим, що й SDO, тобто уважно стежитиме за сонячною активністю. Таким чином можна буде більш точно спрогнозувати появу геомагнітних бур на Землі. Запуск нового апарату має відбутися через кілька років.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що деякі планети в Чумацькому Шляху зменшуються в розмірах і розповіли, що буде із Землею в майбутньому. Також вчені виявили ймовірну причину того, чому в нашій галактиці не вдається знайти планети певного розміру.

Також Фокус писав про те, що найближчими тижнями Сонце приховуватиме від огляду із Землі Марс. Ця подія відбувається раз на 2 роки і називається з'єднанням Марса і Сонця.