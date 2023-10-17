Шириною 30 км. На величезній кометі, що летить до Землі, знову стався вибух і з'явилися "роги" (фото)

На кометі 12P/Понса-Брукса стався вже другий потужний вибух за 4 місяці.

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Комета 12P/Понса-Брукса робить повний оберт навколо Сонця за 71 рік. Зараз вона наближається до нашої планети і найближче до Землі перебуватиме у квітні наступного року. Наступного разу її можна буде побачити неозброєним оком у нічному небі тільки 2095 року. Ця комета, завширшки в 30 км, вдруге за 4 місяці "виростила" своєрідні "роги" внаслідок потужного виверження, пише Live Science.

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Комета 12P/Понса-Брукса є кріовулканічною кометою, тобто по суті це такий крижаний вулкан, що летить у космосі. Ядро цієї комети складається з суміші льоду, пилу і газу, яка називається кріомагмою. Як у всіх комет тверде ядро 12P/Понса-Брукса оточене комою, тобто хмарою газу, що виривається з ядра внаслідок нагрівання сонячним випромінюванням.

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Що ближче комета 12P/Понса-Брукса перебуває до Сонця, то сильніше вона нагрівається. Через підвищення тиску в ядрі відбувається вибух, унаслідок якого кріомагма виривається в космос крізь великі тріщини на поверхні твердого ядра.

Комета 12P/Понса-Брукса, завширшки 30 км, вдруге за 4 місяці "виростила" своєрідні "роги" внаслідок потужного виверження Фото: Live Science

Вчені з Британської астрономічної асоціації, які спостерігають за переміщенням комети у внутрішній частині Сонячної системи, повідомили про те, що 5 жовтня стався такий вибух. Унаслідок виверження і викинутої кріомагми відбулося збільшення коми комети, кількість відбитого сонячного світла також збільшилася, і комета стала в десятки разів яскравішою.

Протягом наступних кількох днів кома комети стала ще більшою і в крижаного об'єкта з'явилися своєрідні "роги". Тобто кома комети з одного боку трохи розділилася і з'явилися такі окремі утворення.

Кома комети стала ще більшою і у крижаного об'єкта з'явилися своєрідні "роги" Фото: Live Science

Вчені вважають, що дивна форма коми комети 12P/Понса-Брукса пов'язана з тим, що саме її ядро має неправильну форму. На поверхні ядра є виступ, який блокує вихід частини газу з ядра, а тому кома набуває незвичайних обрисів.

Подібне потужне виверження на кометі 12P/Понса-Брукса астрономи вже спостерігали наприкінці липня цього року, як уже писав Фокус. Тоді також вибух призвів до появи двох "рогів". Минуле виверження було найсильнішим за останні 69 років, і тоді кома комети збільшилася завширшки до 230 000 км, що більш ніж у 7,5 тисяч разів більше ширини ядра крижаного об'єкта.

Подібне потужне виверження на кометі 12P/Понса-Брукса астрономи вже спостерігали наприкінці липня цього року і тоді також були помітні "роги"" Фото: Live Science

Що стосується розміру коми комети після другого подібного вибуху, то астрономи не визначили хоча б приблизно на скільки вона збільшилася. Але відомо, що вибух був у 2 рази сильнішим, ніж попередній. За словами вчених, зараз кома комети вже майже повністю повернулася до початкового розміру.

У Британській астрономічній асоціації вважають, що поступове наближення до Сонця найімовірніше призведе до того, що на кометі 12P/Понса-Брукса відбудеться ще кілька потужних вивержень. Можливо, ці вибухи будуть ще сильнішими, ніж попередні два, адже кількість сонячного випромінювання, отриманого кометою, зростає.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебб виявив на далекій планеті найпоширеніший мінерал на Землі. Вчені з'ясували, що з кристалів кварцу формуються найвищі хмари на газовому гіганті на відстані 1300 світлових років від нас.