Слишком расслабились. Названы 14 "смертельных ловушек", способных стереть людей с лица Земли

В новом исследовании ученые рассмотрели несколько наиболее вероятных сценариев, с помощью которых человечество могло бы довести себя до вымирания.

Если взглянуть на мир сквозь призму технологического и медицинского прогресса, легко смотреть с оптимизмом в будущее: ученые, то и дело, ищут способы замедлить биологическое старение человека или найти рецепт вечной молодости, готовят миссии, чтобы колонизировать Марс, и пытаются найти жизнь на других планетах. Однако копнув немного глубже, становится ясно, что успех человечества как вида, увы, вовсе не гарантирован, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Стокгольмского университета в Швеции выявила 14 "эволюционных ловушек", в которые все еще может угодить человечество. Причем любой из этих сценариев в конце концов приведет к полному уничтожению людей как вида.

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Исследователи считают, что основная проблема заключается в том, что люди слишком хорошо и уверенно чувствуют себя на Земле: простыми словами, наше доминирование и успех приводят к опасным последствиям. Однако в данный момент Земля переживает так называемый поликризис. То есть, угрозы буквально поджидают на каждом углу: от климатических изменений, невыносимых волн тепла и экстремальных явлений до глобальных пандемий, которые миллионами уничтожают людей. Все это рано или поздно угрожает положить конец эпохе антропоцена.

По словам соавтора исследования, антрополога Питера Сегаарда Йоргенсена из Стокгольмского университета, человечество как вид весьма изобретателен: мы способны внедрять инновации и адаптироваться ко многим обстоятельствам, а также способны сотрудничать в удивительно больших масштабах. Однако все эти действия имеют непреднамеренные последствия.

В общей сложности ученые обнаружили 14 возможных тупиков развития человечества. При этом 5 из них обозначены как глобальные:

упрощение; рост ради роста (непрерывное стремление к росту); превышение (использование большого количества ресурсов); разделение (международные конфликты); заражение (инфекционные заболевания).

Следующие пять ученые назвали "технологическими ловушками":

привязка к инфраструктуре (например, ископаемому топливу); химическое загрязнение; экзистенциальные технологии (например, ядерное оружие); технологическая автономия (искусственный интеллект); дезинформация.

Оставшиеся четыре ученые назвали "структурными ловушками":

краткосрочность; чрезмерное потребление; биосферная разобщенность; потеря местного социального капитала.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что 12 и этих "ловушек" для человечества сегодня находятся в продвинутой стадии. Фактически лишь технологическая автономия и потеря местного социального капитала еще не перешли черту, чтобы стать серьезной угрозой. Еще более пугающим выглядит то, что все эти эволюционные тупики, по сути, имеют тенденцию усиливать друг друга, а потому вполне вероятно, что человечество угодит в одну из этих ловушек.

По словам Йоргенсена, эволюционные ловушки — широко известная концепция в животном мире. Например, подобно тому, как многих насекомых привлекает свет, человечество рискует отреагировать на новые явления похожим способом.

Впрочем, несмотря на то, что результаты исследования рисуют весьма мрачное будущее для человечества, ученые уверены, что не стоит терять оптимизма. Люди, возможно, действительно деструктивны как вид, но мы также креативны, изобретательны и готовы к сотрудничеству, а потому надежда на спасение все еще есть.

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