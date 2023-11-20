Критический недостаток: дефицит витаминов и минералов пагубно влияет на наш микробиом

Новое исследование подчеркнуло глобальность проблемы дефицита полезных веществ и исходящие из этого риски появления большего количества антибиотикорезистентных бактерий.

Недавнее исследование Университета Британской Колумбии под руководством доктора Паулы Литтлджон выявило существенную связь между дефицитом основных микроэлементов и ростом антибиотикорезистентности, пишет Knowridge.

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Исследование ученых было посвящено тому, как недостаток витаминов A и B12, фолатов, железа и цинка влияет на микробиом кишечника, представляющий собой сложное сообщество бактерий, вирусов и грибков, обитающих в пищеварительной системе.

Основные результаты исследования включают:

Изменение микробиома кишечника при дефиците микроэлементов. У мышей с дефицитом этих микронутриентов наблюдались заметные изменения в микробиоме кишечника, в частности, увеличение количества условно-патогенных микроорганизмов.

У мышей с дефицитом этих микронутриентов наблюдались заметные изменения в микробиоме кишечника, в частности, увеличение количества условно-патогенных микроорганизмов. Повышение генов устойчивости к антибиотикам. У этих же мышей наблюдалось повышенное присутствие генов, связанных с устойчивостью к антибиотикам.

Доктор Литтлджон отмечает, что при обсуждении проблемы устойчивости к антибиотикам часто упускается из виду роль дефицита микроэлементов. Исследование показало, что недостаток питательных веществ может создавать условия, способствующие развитию и распространению устойчивости к антибиотикам.

Последствия подобного недостатка для глобального здравоохранения весьма значительны. Около 340 млн детей в возрасте до пяти лет в мире страдают от дефицита различных микронутриентов, что не только затрудняет их рост, но и изменяет микробиом кишечника. Эти изменения представляют повышенный риск, особенно для детей, страдающих от недоедания, которых чаще лечат антибиотиками, что повышает их восприимчивость к антибиотикам из-за дефицита питательных веществ в их кишечнике.

Данное исследование подчеркивает необходимость разработки комплексных стратегий питания. Оно подчеркивает важность устранения дефицита микроэлементов не только для решения проблемы недоедания, но и как ключевого фактора в борьбе с антибиотикорезистентностью. Это требует разработки комплексных стратегий здравоохранения, учитывающих взаимосвязь между питанием, здоровьем кишечника и глобальными моделями антибиотикорезистентности.

Ранее Фокус писал о том, как неудавшийся антибиотик превратили в средство от сорняков. Ученые переработали неудачный антибиотик в мощное оружие против инвазивных сорняков, дав надежду фермерам, борющимся с растущей устойчивостью к гербицидам.

Также Фокус писал о том, что устойчивые к антибиотикам бактерии процветают в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями. И что еще хуже – многие из них устойчивы к антибиотикам.

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