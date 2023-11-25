Сладкая отрава. Ученые выявили связь между напитками с сахаром и риском развития деменции

Новое исследование, изучавшее различные виды сахара в разнообразных продуктах, показало, что именно сладкие напитки, в отличии от других продуктов, являются источником опасности.

В недавно опубликованном исследовании, в котором анализировались данные когорты UK Biobank, учеными была обнаружена связь между потреблением сахаросодержащих напитков и повышенным риском развития деменции. Исследование было посвящено изучению влияния на риск развития деменции свободных сахаров (добавляемых в продукты питания и напитки) и собственных сахаров (встречающихся в природе), пишет Medical News.

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Деменция, от которой страдают 55 млн человек во всем мире и число случаев которой ежегодно увеличивается на 10 млн человек, представляет собой снижение когнитивных способностей, не связанное с обычным старением. Факторы риска включают возраст и ожирение или избыточную массу тела в среднем возрасте, однако эффективных методов лечения не существует, и основным методом вмешательства является изменение рациона питания, заявили ученые.

В данном исследовании специально изучался вопрос о том, связано ли потребление свободных сахаров, особенно из напитков, с повышенным риском развития деменции. Авторы проанализировали диетические привычки участников UK Biobank, исключив тех, кто уже страдал деменцией или диабетом, и не имея полных данных об образе жизни и состоянии здоровья.

Исследование выявило прямую линейную зависимость между потреблением свободных сахаров в напитках (фруктовых, газированных и молочных) и риском развития деменции. В то же время свободные сахара, содержащиеся в твердых продуктах питания, такой связи не показали. Среди напитков фруктовые напитки, газировка и напитки на основе молока имели заметную положительную корреляцию с риском развития деменции, фруктовые соки были менее значимы, а чай и кофе не показали значимой связи.

В заключение авторы в очередной раз подчеркнули, что потребление свободных сахаров, особенно из некоторых напитков, повышает риск развития деменции. Эта связь не наблюдалась в отношении свободных сахаров, содержащихся в твердых продуктах питания, что указывает на то, что источник потребления сахара играет решающую роль в риске развития деменции.

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