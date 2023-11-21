Галактическая загадка. Телескоп Уэбб показал неизвестные особенности центра Млечного Пути (фото)

Ученые получили новые данные о загадочном регионе, где появляются новые звезды.

Благодаря тому, что космический телескоп Уэбб с помощью своих инфракрасных приборов может заглянуть за пелену газа и пыли, которые скрывают центр Млечного Пути, ученые смогли обнаружить ранее неизвестные особенности в этом участке космоса, пишет CNN.

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Ученые из NASA представили новый снимок центра нашей галактики, который сделал космический телескоп Уэбб. Благодаря этому снимку раскрываются некоторые ранее неизвестные детали, которые связаны с одним из регионов появления новых звезд.

Одну из самых больших загадок для астрономов представляет собой регион под названием Стрелец C, который находится на расстоянии 300 световых лет от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Ученые сих пор не могут понять, как очень экстремальной среде в центре Млечного Пути происходит формирование новых звезд.

По словам ученых, до этого не было инфракрасных данных о регионе Стрелец C с таким уровнем детализации. Поэтому очень много особенностей в этом участке космоса астрономы обнаружили впервые. Таким образом ученые смогут изучить процесс появления новых звезды в настолько экстремальной среде.

На новом снимке телескопа Уэбб запечатлены примерно 500 тысяч звезд разного размера и возраста. Среди них есть скопление протозвезд, то есть это плотная масса из газа и пыли, которая еще находится в стадии превращения в полноценную звезду. В центре этого скопления обнаружена одна ранее неизвестная огромная протозвезда. Ее масса более чем в 30 раз превышает массу нашего Солнца.

На новом снимке телескопа Уэбб запечатлены примерно 500 тысяч звезд разного размера и возраста Фото: NASA

По словам астрономов, новый снимок поможет понять сколько на самом деле формируется новых звезд в центре галактики и могут ли здесь появляться очень массивные звезды, такие как в спиральных рукавах Млечного Пути. Массивные звезды производят тяжелые химические элементы в своих ядрах, а потому их изучение очень важно для понимания эволюции Вселенной.

По словам ученых, облако, из которого появляются протозвезды, настолько плотное, что свет звезд позади него не может достичь телескопа, из-за чего оно кажется менее переполненным звездами, хотя на самом деле это одна из наиболее плотных областей на новом снимке.

Также телескоп Уэбб зафиксировал выбросы ионизированного водорода, окружающие нижний край региона появления новых звезд, показанный на изображении голубым цветом.

Астрономы все еще пытаются понять, что создало такое огромное количество энергичного газа, которое превосходит то, что обычно выделяют молодые массивные звезды. Ученые также заинтригованы обнаруженными структурами, похожими на иглы внутри ионизированного водорода, которые расположены беспорядочно.

Как уже писал Фокус, одни из самых ярких звезд в нашей галактике скрывают следы своих убийств у всех на виду. Ученые считают, что звезды-вампиры в Млечном Пути не совсем такие, как кажутся.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили странную цепь из галактик, которая тянется на расстоянии в 13 млн световых лет и имеет ширину в 6 раз большую, чем Млечный Путь.