Космические вампиры. Одни из самых ярких звезд скрывают следы своих убийств у всех на виду
Ученые считают, что звезды-вампиры в Млечном Пути не совсем такие, как кажутся.
Исследование одних из самых ярких и горячих звезд в нашей галактике предполагает, что двойные системы, состоящие из быстро вращающейся звезды, которая питается своим спутником, на самом деле являются тройными системами, в которых пострадавшая звезда скрывается в сиянии более крупной звезды, а второй спутник скрывается неподалеку. Новые данные показывают, что такие тройные системы могут быть более распространенными, чем считали ученые. Результаты этого исследования были представлены в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceAlert.
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Одни из самых ярких и очень горячих звезд, которые называются Ве-звезды, вращаются чрезвычайно быстро и при этом выпускают особый тип излучения, известный как бальмеровская серия водорода. Существует две гипотезы, которые объясняют очень быстрое вращение данного типа звезд.
- Вращение звезды ускоряет вращение диска из вещества, окружающего ее, который состоит из материла, выброшенного самой звездой.
- Вторая версия состоит в том, что здесь мы имеем дело со звездным вампиризмом. Крупная Ве-звезда забирает вещество у своего близкого спутника, то есть меньшей звезды. Это вещество формирует диск вокруг большой звезды и из него материя попадает на эту звезду, что приводит к росту ее массы. Этот рост увеличивает скорость вращения более крупной звезды.
Если взять за основу вторую версию, то где же скрываются эти звезды-компаньоны? Авторы исследования решили изучить движение Ве-звезд, что могло бы обнаружить невидимого спутника, который питает звезду.Важно
В результате наблюдений ученые пришли к выводу, что такие звезды теоретически могут существовать не в двойных, а тройных системах. Именно гравитационное взаимодействие между тремя звездами может подтолкнуть одну из звезд ближе к Ве-звезде, и та может начать поглощать вещество близкого соседа.
Но, как считают астрономы, эти маленькие звезды, то есть так называемые невидимые спутники, на самом деле скрываются у всех на виду. Из-за того, что крупная звезда забрала у них слишком много материала, они становятся еще меньше и более тусклыми. Поэтому их сложно обнаружить.
Данное исследование представляет собой теоретические предположения, ведь для доказательства этой гипотезы необходимо найти в двойной системе, куда входит Be-звезда тот самый неуловимый спутник. Но это сделать очень сложно.
Результаты этого исследования имеют важные последствия для понимания формирования, роста и эволюции звезд, а также того, как они умирают. Такие системы из нескольких звезд могут быть предшественниками нейтронных звезд и черных дыр.
Как уже писал Фокус, ученые считают, что некоторые планеты в нашей галактике уменьшаются за счет потери своей атмосферы. Новое исследование показывает, что этот процесс может происходить не под влиянием сильного излучения звезд. Есть другая причина.
Также Фокус писал о том, что созданы звуки центра галактики на основе данных NASA. На основе звуковой обработки данных, полученных из центра Млечного Пути, композитор Софи Кастнер создала симфонию.