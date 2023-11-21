Космічні вампіри. Одні з найяскравіших зірок приховують сліди своїх убивств у всіх на виду

Учені вважають, що зірки-вампіри в Чумацькому Шляху не зовсім такі, як здаються.

Related video

Дослідження одних з найяскравіших і найгарячіших зірок у нашій галактиці припускає, що подвійні системи, які складаються із зірки, що швидко обертається і живиться своїм супутником, насправді є потрійними системами, в яких постраждала зірка ховається в сяйві більшої зірки, а другий супутник ховається неподалік. Нові дані показують, що такі потрійні системи можуть бути більш поширеними, ніж вважали вчені. Результати цього дослідження були представлені у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одні з найяскравіших і дуже гарячих зірок, які називаються Ве-зірки, обертаються надзвичайно швидко і водночас випускають особливий тип випромінювання, відомий як бальмерівська серія водню. Існує дві гіпотези, які пояснюють дуже швидке обертання цього типу зірок.

Обертання зірки прискорює обертання диска з речовини, що оточує її, який складається з матеріалу, викинутого самою зіркою.

Друга версія полягає в тому, що тут ми маємо справу із зоряним вампіризмом. Велика Ве-зірка забирає речовину у свого близького супутника, тобто меншої зірки. Ця речовина формує диск навколо великої зірки і з нього матерія потрапляє на цю зірку, що призводить до зростання її маси. Це зростання збільшує швидкість обертання більшої зірки.

Учені вважають, що зірки-вампіри в Чумацькому Шляху не зовсім такі, як здаються Фото: ESO

Якщо взяти за основу другу версію, то де ж ховаються ці зірки-компаньйони? Автори дослідження вирішили вивчити рух Ве-зірок, що могло б виявити невидимого супутника, який живить зірку.

Важливо

Учені вивчили анатомію померлої зірки: що приховує туманність "Дорогоцінний жук" (фото)

У результаті спостережень вчені дійшли висновку, що такі зірки теоретично можуть існувати не в подвійних, а потрійних системах. Саме гравітаційна взаємодія між трьома зірками може підштовхнути одну із зірок ближче до Ве-зірки, і та може почати поглинати речовину близького сусіда.

Але, як вважають астрономи, ці маленькі зірки, тобто так звані невидимі супутники, насправді ховаються у всіх на виду. Через те, що велика зірка забрала в них надто багато матеріалу, вони стають ще меншими і більш тьмяними. Тому їх складно виявити.

Це дослідження являє собою теоретичні припущення, адже для доведення цієї гіпотези необхідно знайти в подвійній системі, куди входить Be-зірка, той самий невловимий супутник. Але це зробити дуже складно.

Результати цього дослідження мають важливі наслідки для розуміння формування, зростання та еволюції зірок, а також того, як вони вмирають. Такі системи з кількох зірок можуть бути попередниками нейтронних зірок і чорних дір.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що деякі планети в нашій галактиці зменшуються за рахунок втрати своєї атмосфери. Нове дослідження показує, що цей процес може відбуватися не під впливом сильного випромінювання зірок. Є інша причина.

Також Фокус писав про те, що створено звуки центру галактики на основі даних NASA. На основі звукової обробки даних, отриманих з центру Чумацького Шляху, композиторка Софі Кастнер створила симфонію.