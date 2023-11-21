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Чумацький Шлях із симфонічним оркестром. Створено звуки центру галактики на основі даних NASA (відео)

центр Чумацького Шляху
Фото: NASA | Чумацький Шлях із симфонічним оркестром. Створено звуки центру галактики на основі даних NASA

На основі звукового опрацювання даних, отриманих із центру Чумацького Шляху, композиторка Софі Кастнер створила симфонію.

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Тепер є можливість почути, як звучить центр нашої галактики, завдяки симфонії, яку створила композиторка Софі Кастнер на основі даних, отриманих космічними телескопами, пише Space.

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Центр Чумацького Шляху був сфотографований космічними телескопами Чандра, Габбл і Спітцер у різних довжинах хвиль світла: рентгенівському, інфрачервоному та оптичному. У такий спосіб на зображенні видно багато різних об'єктів, зокрема бульбашки з газу, хмари пилу, вибухи зірок і регіони їхнього утворення.

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Група вчених з NASA вже кілька років займається перетворенням візуальних даних, отриманих з глибокого космосу, на звуки. Тобто жоден звук, який можна почути в новій симфонії, не отримано з центру галактики, це просто аудіоінтерпретація даних.

Звукові хвилі можна розглядати як вібрації, які поширюються через атоми і молекули в повітрі на Землі. Але в космосі немає повітря, тут тільки вакуум. Якби ви кричали в космосі, звукові хвилі, які ви б створили, не мали б жодної вібрації, тож ніхто б не почув ваш крик. Навіть якби центр галактики був наповнений різного роду шумом, все одно його не можна було б почути, якщо довкола немає достатньо атомів, через які могли б поширюватися звукові хвилі. А таких атомів тут не вистачає.

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Центр Чумацького Шляху
Фото: NASA

Кастнер для створення своєї симфонії зосередила свою увагу на звуках, отриманих після обробки даних про три ключові елементи зображення центру Чумацького Шляху.

  • Перший елемент — це подвійна зоряна система, побачена в рентгенівському світлі та видима на знімку як яскраво-блакитна куля в лівій частині зображення.
  • Другий елемент — це група дугоподібних ниток газу в центрі зображення.
  • Третій елемент — це надмасивна чорна діра Стрілець А*, яка ховається в центрі Чумацького Шляху і знаходиться в правій нижній частині зображення.

Об'єднавши звукові дані, композиторка перевела їх у ноти для написання симфонії. Вона складається з кількох частин і початок симфонії — це ліва частина знімка, а кінець — відповідно, права частина.

Світло об'єктів, розташованих у верхній частині зображення, сприймається як більш високий тон, тоді як інтенсивність світла контролює гучність. Зірки і компактні джерела світла перетворюються на окремі ноти, тоді як великі хмари газу і пилу створюють гул, що розвивається. Найпотужніша частина симфонії — це звучання області в правому нижньому кутку зображення. Саме тут розташований Стрілець А* і хмари газу та пилу сяють найяскравіше.

Як уже писав Фокус, вперше в історії для польоту до Юпітера апарат JUICE використовує гравітацію Землі і Місяця. Новий маневр апарату JUICE підготував ґрунт для майбутнього подвійного гравітаційного маневру, який допоможе спрямувати зонд прямо в бік Юпітера.

Також Фокус писав про те, що чорна діра Стрілець А*, як виявилося, обертається і водночас робить це майже з максимально доступною їй швидкістю. Водночас чорна діра спотворює простір-час і забирає навколишню матерію за собою.