Уперше в історії. Для польоту до Юпітера апарат JUICE використовує гравітацію Землі та Місяця (відео)

Новий маневр апарату JUICE підготував ґрунт для майбутнього подвійного гравітаційного маневру, який допоможе спрямувати зонд прямо в бік Юпітера.

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Космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства виконав 43-хвилинний політ, щоб зайняти потрібну позицію для майбутнього обльоту Землі та Місяця. Це буде перший в історії гравітаційний маневр, проведений космічним зондом, під час якого для правильного розташування в космосі буде використана гравітація відразу двох небесних тіл, пише Space.

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Зонд JUICE вирушив у космос 23 квітня 2023 року для дослідження Юпітера і трьох його крижаних супутників, на яких, як вважається, існують підземні океани з рідкої води. Це Ганімед, Каллісто і Європа. Щоб дістатися до місця призначення апарату потрібно виконати серію гравітаційних маневрів, а для цього JUICE повинен використовувати гравітацію внутрішніх планет Сонячної системи. Такий метод переміщення в космосі суттєво економить паливо.

Апарат виконав наразі свій найбільший маневр у космосі, і це був перший із двох маневрів, які необхідні для переміщення JUICE на правильну траєкторію для здійснення обльоту Землі та Місяця.

У результаті 43-хвилинного польоту апарат змінив свою швидкість і витратив 363 кг палива. Це майже 10% палива, яке є на борту апарата. За словами вчених, зонд JUICE є одним із найважчих космічних апаратів з усіх, які були коли-небудь відправлені в космос, адже його маса становить майже 6 тонн. Тому, щоб долетіти до Юпітера йому необхідно багато палива. Але, водночас, це паливо можна і потрібно економити якраз під час гравітаційних маневрів, які дають змогу набрати потрібну швидкість і правильну траєкторію для польоту в систему Юпітера.

Космічний апарат JUICE Європейського космічного агентства виконав 43-хвилинний політ, щоб зайняти потрібну позицію для майбутнього обльоту Землі та Місяця. Це буде перший в історії гравітаційний маневр, проведений космічним зондом, під час якого для правильного розташування в космосі буде використана гравітація відразу двох небесних тіл. Фото: ESA

Протягом кількох тижнів вчені аналізуватимуть нову орбіту апарату, перед повторенням подібного маневру. Це необхідно для того, щоб зонд зміг правильно здійснити гравітаційний маневр навколо Землі та Місяця вже наступного року.

Учені вважають, що успішний обліт нашої планети і Місяця дасть змогу апарату більше не використовувати свій головний двигун аж до моменту виходу JUICE на орбіту навколо Юпітера у 2031 році. Для невеликих змін траєкторії польоту можна використовувати менші двигуни.

Анімація показує, як апарат JUICE долетить до Юпітера

Наразі вчені уважно стежать за переміщенням апарату, який повертається до Землі, щоб підготуватися до найважливішого гравітаційного маневру, який дасть змогу досягти Юпітера.

Апарат JUICE з 2031 по 2034 роки вивчатиме Юпітер і його супутники, а після цього має вийти на орбіту навколо Ганімеда. Це буде перший випадок в історії, коли космічний апарат почне обертатися навколо супутника іншої планети.

Ще в травні цього року астрономи змогли сфотографувати апарат JUICE, що рухається в космосі, коли він перебував на відстані в 1,5 млн км від нашої планети, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що сумка з інструментами, втрачена астронавтами МКС, яскраво сяє в космосі. Знімок сумки з інструментами, що летить на навколоземній орбіті, зробив засновник проекту Virtual Telescope.