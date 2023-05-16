На відстані 1,5 млн км від Землі. У космосі помічено апарат, що летить до Юпітера (відео)

Космічний апарат JUICE був помічений наземним телескопом під час свого польоту до крижаних супутників Юпітера.

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Космічний апарат JUICE, створений ученими з Європейського космічного агентства, місяць тому вирушив у подорож тривалістю 8 років до Юпітера та трьох його крижаних супутників. Під час польоту крізь космос цей дослідний зонд зміг сфотографувати наземний телескоп компанії Airbus Space, пише Space.

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Космічний апарат JUICE уже місяць летить у космосі, щоб за 8 років прибути на орбіту Юпітера. З 2031 по 2034 роки він займатиметься вивченням як самої планети, так і трьох його крижаних супутників — Ганімеда, Каллісто і Європи. Також він уперше в історії вийде на орбіту супутника іншої планети в Сонячній системі, у цьому випадку йдеться про Ганімеда.

Згідно з наявними теоріями, на цих трьох супутниках під їхньою крижаною поверхнею є океани з рідкої води. А там, де є вода, значить, може бути й життя, принаймні в тому вигляді, у якому ми його знаємо. Тобто апарат JUICE за допомогою своїх приладів зможе отримати не просто багато нової корисної інформації про Юпітер і його супутники, а й з'ясувати, чи правильні теорії вчених. А може, йому навіть вдасться знайти ознаки існування позаземного життя, що буде одним із найбільших відкриттів в історії. Але до свого прибуття в систему Юпітера JUICE здійснить кілька обльотів Землі, Венери та вийде на орбіту навколо Юпітера.

Космічний апарат JUICE, створений ученими з Європейського космічного агентства, місяць тому вирушив у подорож тривалістю 8 років до Юпітера та трьох його крижаних супутників Фото: ESA

Саме під час віддалення від Землі апарата JUICE його зміг сфотографувати наземний телескоп ART, розташований в Іспанії, який належить компанії Airbus Space. Цей телескоп призначений для спостереження та відстеження траєкторії польоту різних космічних об'єктів.

На момент зйомки, а це було наприкінці квітня, апарат JUICE перебував на відстані 1,5 млн км від Землі, тобто це регіон космосу, де літає знаменитий космічний телескоп Вебба. Але кадрами польоту космічного апарата компанія Airbus Space поділилася лише 15 травня.

На оприлюдненому відео можна побачити, як JUICE летить у космосі в оточенні яскравих зірок. Хоча фактично сам апарат має вигляд не дуже яскравої білої точки, і щоб його було видно, автори ролика виділили його білим колом.

Поки що JUICE віддаляється від нашої планети, але вже в серпні наступного року він знову наблизиться до Землі, щоб зробити унікальний гравітаційний маневр. Він використає гравітаційну допомогу не самої Землі, а одразу системи Земля-Місяць, тобто одразу двох об'єктів. І такий гравітаційний маневр буде виконано вперше в історії. Гравітаційні маневри необхідні космічним апаратам, щоб набрати потрібну швидкість задля досягнення таких далеких цілей як Юпітер. Фактично апарат облетить одночасно і Землю, і Місяць і вирушить далі.

Але й це ще не все. Протягом ще кількох років апарат здійснить обльоти Землі, а також Венери й тільки після цього залишить внутрішню частину Сонячної системи та вирушить до Юпітера.

На цьому відео показано місію апарата JUICE від його старту із Землі до прильоту до Юпітера

Фокус уже писав про те, що вчені з Європейського космічного агентства змогли усунути важливу проблему, з якою зіткнувся апарат JUICE вартістю понад 1 млрд доларів. Він довгий час не міг розгорнути антену свого головного радара, а без неї не вдалося провести необхідні сканування надр супутників Юпітера.

Фокус також писав про те, що під час зустрічі на орбіті місяця двох дослідницьких зондів один із них зробив приголомшливе зображення іншого. Це сталося на швидкості понад 11 тисяч км/год.