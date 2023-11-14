Учені вивчили анатомію померлої зірки: що приховує туманність "Дорогоцінний жук" (фото)

Астрономи використовували новий спектрограф, щоб побачити, що приховано за завісою космічного пилу в планетарній туманності.

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Вчені вперше використовували новий спектрограф IGRINS-2, встановлений на телескопі обсерваторії Джеміні північ на Гаваях, щоб виявити хімічні елементи померлої зірки. З цих елементів складається планетарна туманність NGC 7027, що отримала прізвисько "Дорогоцінний жук". Завдяки новому спектрографу астрономи змогли зазирнути за завісу космічного пилу, через яку не проникає видиме світло, пише Space.

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Вчені провели перше спостереження за допомогою нового спектрографа IGRINS-2, який може спостерігати за космосом у ближньому інфрачервоному діапазоні світла, невидимому для людського ока.

Завдяки новому приладу вчені змогли зазирнути крізь завісу космічного пилу, що огортає планетарну туманність NGC 7027, розташовану на відстані в 3 тисячі світлових років від Землі. У результаті було отримано нові дані про хімічний склад туманності, який відповідає складу зірки, що її створила.

Зокрема, за допомогою спектрографа IGRINS-2 вчені виявили такі хімічні елементи, як ізотопи брому, гелію, заліза, криптону і селену, а також велику кількість молекулярного водню.

Планетарні туманності являють собою хмару з газу і пилу, яка оточує зірку білий карлик. Ця зірка і сама туманність з'явилися внаслідок смерті зірки, схожої на Сонце, коли та спочатку скинула свої верхні шари в космос, а потім стиснулася до маленького розміру.

Планетарна туманність NGC 7027 Планетарна туманність NGC 7027 Фото: NASA

Через те, що видиме світло не проникає крізь космічний пил, тільки за допомогою спостережень в інфрачервоному діапазоні світла астрономи можуть отримати уявлення про особливості тих чи інших космічних об'єктів. Інфрачервоне світло може проникати крізь щільну завісу пилу.

Спектрограф IGRINS-2 розділяє світло на складові його довжини хвиль і на підставі цього вчені отримали уявлення про хімічний склад планетарної туманності.

Спектрограф IGRINS-2 розділяє світло на складові його довжини хвиль і на підставі цього вчені отримали уявлення про хімічний склад планетарної туманності Фото: комета

Після того, як учені переконалися в тому, що спектрограф працює так, як потрібно, вони націлені його використовувати для вивчення різних об'єктів у космосі. Зокрема, з його допомогою проводитимуться спостереження за регіонами утворення нових зірок, а також за подібними планетарними туманностями, які є залишками померлих зірок.

Також учені мають намір вивчати екзопланети, такі об'єкти, як коричневі карлики (їх ще називають невдалими зірками) і далекі галактики, які приховує космічний пил.

За словами вчених, через те, що спектрограф IGRINS-2 може зазирнути в непрозорі регіони Всесвіту, це дасть змогу краще зрозуміти, як народжуються зірки і відбуваються різні астрономічні явища, приховані пилом.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що з центру Чумацького Шляху приходять загадкові сигнали. Астрофізики зафіксували наявність незвичайних пульсуючих сигналів, що виходять від чорної діри в центрі нашої галактики і дізналися, чому вони виникають.

Також Фокус писав про новий вражаючий відеоролик, на якому показана активність Сонця. Цей відеоролик був створений на основі майже трьох сотень фотографій зірки, які демонструють викиди плазми на Сонці під час наближення сонячного максимуму.