Ученые изучили анатомию умершей звезды: что скрывает туманность "Драгоценный жук" (фото)

Астрономы использовали новый спектрограф, чтобы увидеть, что скрыто за завесой космической пыли в планетарной туманности.

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Ученые впервые использовали новый спектрограф IGRINS-2, установленный на телескопе обсерватории Джемини север на Гавайях, чтобы обнаружить химические элементы умершей звезды. Из этих элементов состоит планетарная туманность NGC 7027, получившая прозвище "Драгоценный жук". Благодаря новому спектрографу астрономы смогли заглянуть за завесу космической пыли, через которую не проникает видимый свет, пишет Space.

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Ученые провели первое наблюдение с помощью нового спектрографа IGRINS-2, который может наблюдать за космосом в ближнем инфракрасном диапазоне света, невидимом для человеческого глаза.

Благодаря новому прибору ученые смогли заглянуть сквозь завесу космической пыли, окутывающей планетарную туманность NGC 7027, расположенную на расстоянии в 3 тысячи световых лет от Земли. В результате были получены новые данные о химическом составе туманности, который соответствует составу звезду ее создавшей.

В частности, с помощью спектрографа IGRINS-2 ученые обнаружили такие химические элементы как изотопы брома, гелия, железа, криптона и селена, а также большое количество молекулярного водорода.

Планетарные туманности представляют собой облако из газа и пыли, которое окружает звезду белый карлик. Эта звезда и сама туманность появились в результате смерти звезды похожей на Солнце, когда та сначала сбросила своих верхние слои в космос, а затем сжалась до маленького размера.

Планетарная туманность NGC 7027 Фото: NASA

Из-за того, что видимый свет не проникает сквозь космическую пыль, только с помощью наблюдений в инфракрасном диапазоне света астрономы могут получить представления об особенностях тех или иных космических объектов. Инфракрасный свет может проникать сквозь плотную завесу пыли.

Спектрограф IGRINS-2 разделает свет на составляющие его длины волн и на основании этого ученые получили представление о химическом составе планетарной туманности.

Спектрограф IGRINS-2 разделает свет на составляющие его длины волн и на основании этого ученые получили представление о химическом составе планетарной туманности Фото: NOIRLab

После того, как ученые убедились в том, что спектрограф работает так, как нужно, они нацелены его использовать для изучения разных объектов в космосе. В частности, с его помощью будут проводиться наблюдения за регионами образования новых звезд, а также за подобными планетарными туманностями, которые являются остатками умерших звезд.

Также ученые намерены изучать экзопланеты, такие объекты, как коричневые карлики (их еще называют неудавшимися звездами) и далекие галактики, которые скрывает космическая пыль.

По словам ученых, из-за того, что спектрограф IGRINS-2 может заглянуть в непрозрачные регионы Вселенной, это позволит лучше понять, как рождаются звезды и происходят разные астрономические явления, скрытые пылью.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что из центра Млечного Пути приходят загадочные сигналы. Астрофизики зафиксировали наличие необычных пульсирующих сигналов, исходящих от черной дыры в центре нашей галактики и узнали, почему они возникают.

Также Фокус писал о новом впечатляющей видеоролике, на котором показана активность Солнца. Этот видеоролик был создан на основе почти трех сотен фотографий звезды, которые демонстрирует выбросы плазмы на Солнце во время приближения солнечного максимума.